Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ trường MN Tân Thới Nhất 1

Ngày 15/10, Ban QLDA khu vực Quận 12 (TP HCM) đã phê duyệt liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 trúng gói thiết bị hơn 4,1 tỷ.

Dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 có tổng mức đầu tư 35,99 tỷ đồng với mục tiêu phục vụ nhu cầu cấp bách về điều kiện cơ sở vật chất giáo dục mầm non, đảm bảo cho việc dạy và học trong thời kỳ hiện nay.

Đồng thời, dự án góp phần ổn định công tác an sinh giáo dục tại địa phương và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ của Chương trình xây dựng trường học ở các bậc học theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 - ông Từ Nguyễn Đức Bằng đã ký Quyết định 74/QĐ-BQLKVQ12 phê duyệt cho liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 (Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn) trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá dự toán 4,36 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 trực tiếp mời thầu. Ngày 15/10/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã phê duyệt cho liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 (Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn) trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng có địa chỉ tại Phường Bình Quới, TP HCM; đã trúng 45/75 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 59,32 tỷ đồng (trên 3,91 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Trước đó, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Thạnh An của UBND xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (cũ), Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng gói thiết bị với giá 489 triệu đồng thực hiện trong 2 tháng;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ đảm bảo hoạt động và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi huyện Cần Giờ của UBND xã Cần Giờ với giá trúng thầu 2,11 tỷ đồng…

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn có địa chỉ tại Phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Công ty đã tham gia 113 gói thầu trong đó trúng 69 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 171,42 tỷ đồng (trên 2 tỷ là các gói chỉ định thầu).

Các gói thầu công ty trúng phải kể đến gói thầu Sửa chữa, cải tạo các trụ sở cơ quan phường Tân Sơn Nhất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Sơn Nhất với giá 493 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tại mặt bằng số 02 đường Nguyễn Đình Khơi, phường Tân Sơn Nhất; Sửa chữa tại mặt bằng số 525 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa; di dời kho lưu trữ hồ sơ của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình với giá 281 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp với giá 498 triệu đồng…