Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Liên danh 2 thành viên trúng gói thầu hơn 4,1 tỷ trường MN Tân Thới Nhất 1

Ngày 15/10, Ban QLDA khu vực Quận 12 (TP HCM) đã phê duyệt liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 trúng gói thiết bị hơn 4,1 tỷ.

Lam Thy

Dự án Xây dựng Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1 có tổng mức đầu tư 35,99 tỷ đồng với mục tiêu phục vụ nhu cầu cấp bách về điều kiện cơ sở vật chất giáo dục mầm non, đảm bảo cho việc dạy và học trong thời kỳ hiện nay.

Đồng thời, dự án góp phần ổn định công tác an sinh giáo dục tại địa phương và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với nhiệm vụ của Chương trình xây dựng trường học ở các bậc học theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI.

58.jpg
Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 - ông Từ Nguyễn Đức Bằng đã ký Quyết định 74/QĐ-BQLKVQ12 phê duyệt cho liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 (Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn) trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu Mua sắm - Cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá dự toán 4,36 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 trực tiếp mời thầu. Ngày 15/10/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 đã phê duyệt cho liên danh Mầm non Tân Thới Nhất 1 (Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng – Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn) trúng thầu với giá 4,11 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng có địa chỉ tại Phường Bình Quới, TP HCM; đã trúng 45/75 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 59,32 tỷ đồng (trên 3,91 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Trước đó, tại dự án Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm Non Thạnh An của UBND xã Thạnh An, huyện Cần Giờ (cũ), Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng trúng gói thiết bị với giá 489 triệu đồng thực hiện trong 2 tháng;

Gói thầu chi phí thiết bị thuộc dự án Nâng cấp và trang bị cơ sở vật chất và trang thiết bị Nhà Thiếu nhi huyện Cần Giờ đảm bảo hoạt động và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của thiếu nhi huyện Cần Giờ của UBND xã Cần Giờ với giá trúng thầu 2,11 tỷ đồng…

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng An Gia Nguyễn có địa chỉ tại Phường Tân Sơn Nhất, TP HCM. Công ty đã tham gia 113 gói thầu trong đó trúng 69 gói với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 171,42 tỷ đồng (trên 2 tỷ là các gói chỉ định thầu).

Các gói thầu công ty trúng phải kể đến gói thầu Sửa chữa, cải tạo các trụ sở cơ quan phường Tân Sơn Nhất của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Sơn Nhất với giá 493 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa tại mặt bằng số 02 đường Nguyễn Đình Khơi, phường Tân Sơn Nhất; Sửa chữa tại mặt bằng số 525 đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa; di dời kho lưu trữ hồ sơ của Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Tân Bình với giá 281 triệu đồng;

Gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa, cải tạo Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Kịp với giá 498 triệu đồng…

#Ban QLDA khu vực Quận 12 #Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Thiết bị Giáo dục Toàn Thắng #an gia nguyễn #tphcm #Trường Mầm non Tân Thới Nhất 1

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Gói duy tu giao thông hơn 2,7 tỷ tại Quận 11 về tay nhà thầu Bến Tre

Duy nhất Công ty Hải Vân tham gia và trúng gói thầu xây lắp 01: Duy tu giao thông tại các cụm hẻm liên Phường 01-07-16 và 08-11-15 Quận 11 với giá 2,73 tỷ đồng.

Gói thầu trên thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Duy tu giao thông trên địa bàn Quận năm 2025 với dự toán mua sắm 5,25 tỷ đồng. KHLCNT do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 (TP HCM) phê duyệt theo Quyết định 64/QĐ-BQLKV11 ngày 18/06/2025.

Gói thầu xây lắp 01: Duy tu giao thông tại các cụm hẻm liên Phường 01-07-16 và 08-11-15 có giá 2,79 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 11 trực tiếp mời thầu rộng rãi.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Kịch bản tại các gói thầu Sơn Hoàng Quân tham gia: Đối thủ liên tục bị loại [Kỳ 3]

Phân tích hồ sơ các gói thầu mà Công ty Sơn Hoàng Quân tham gia cho thấy một kịch bản lặp lại: Các đối thủ, kể cả những nhà thầu lớn, thường xuyên bị loại vì những lỗi chi tiết trong hồ sơ dự thầu, qua đó làm dấy lên nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù nhiều gói thầu mà Công ty TNHH một thành viên Sơn Hoàng Quân (Công ty Sơn Hoàng Quân) trúng thầu có sự tham gia của các nhà thầu khác, nhưng kết quả cuối cùng thường là các đối thủ bị loại vì không đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Kịch bản này lặp lại nhiều lần, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất và vai trò của đơn vị tư vấn trong việc xây dựng HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

Kịch bản đối thủ liên tục "mắc lỗi" chi tiết

Xem chi tiết

Bạn đọc

Góc khuất cạnh tranh tại các gói thầu Tin học Á Châu tham gia: Khi đối thủ liên tục "ngã ngựa" [Kỳ 3]

Tại nhiều gói thầu Công ty Tin học Á Châu trúng, kịch bản thường thấy là các đối thủ cạnh tranh bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách (trung bình 1,85%) không cao. Liệu đây có phải sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong số 122 gói thầu mà Công ty TNHH Tin học Á Châu (Tin học Á Châu) đã trúng, có một tỷ lệ không nhỏ các gói thầu ghi nhận mức độ cạnh tranh hạn chế. Biểu hiện rõ nhất là số lượng nhà thầu tham gia ít, và đặc biệt là kịch bản quen thuộc: Các đối thủ cạnh tranh lần lượt bị loại vì những lý do liên quan đến năng lực, kinh nghiệm hoặc không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, mở đường cho Tin học Á Châu trúng thầu với giá sát nút.

Để làm rõ hơn về tính cạnh tranh thực tế, chúng ta hãy đi sâu phân tích một số gói thầu điển hình.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới