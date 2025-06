BV Chợ Rẫy: Gói thầu 199,8 tỷ vướng kiến nghị vẫn về tay Việt Mỹ

Gói thầu vướng kiến nghị giống với gói của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Ngày 13/6/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có quyết định số KQ2500192733_2506131850 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói số 01: Mua sắm Hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm có giá 199,8 tỷ đồng. Ký mã hiệu của sản phẩm là Cyclone KIUBE nhãn hiệu Ion Beam Applications S.A tại Vương Quốc Bỉ.

Duy nhất CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham dự và trúng thầu với giá bằng giá gói thầu là 199,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, gói thầu này gặp phải kiến nghị của nhà thầu về việc đề nghị điều chỉnh nội dung hồ sơ mời thầu.

Cụ thể, qua nghiên cứu HSMT được phát hành, một nhà thầu cho rằng: “Các tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và đặc biệt là tiêu chuẩn kỹ thuật trong phần yêu cầu hàng hóa đã được xây dựng theo hướng cài thầu, mô tả chi tiết cấu hình, thông số kỹ thuật đặc trưng của một hãng-nhà cung cấp cụ thể dẫn đến việc chỉ có một nhà cung cấp duy nhất đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã nêu.

Điều này vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 và Điều 22 Luật Đấu thầu 2013, quy định về đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu. Theo đó, hồ sơ mời thầu không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự thiếu công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Ngoài ra, tại Điều 10 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: “Không được nêu xuất xứ cụ thể, nhãn hiệu, catalogue của một sản phẩm cụ thể trong HSMT nếu không thực sự cần thiết”.

Nhà thầu này ghi nhận việc HSMT hiện tại có viện dẫn lý do "đã được hội đồng khoa học phê duyệt nhằm đảm bảo đầy đủ chức năng cần thiết", tuy nhiên, theo nguyên tắc của pháp luật đấu thầu, việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cần đảm bảo tính mở, mô tả theo tính năng, công dụng, hiệu suất thay vì mô tả cụ thể cấu hình gắn liền với một hãng duy nhất.

Nhà thầu còn nhận thấy "cấu hình yêu cầu của gói thầu nêu trên đang giống hoàn toàn về phần cấu hình Cyclotron và thiết bị phụ trợ với gói thầu “Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng” của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Nếu Bệnh viện Chợ Rẫy dựa vào lý do nêu trên thì với các yêu cầu kĩ thuật có tính chất chỉ định, chắc chắn chỉ có một nhà thầu tham dự và kết quả sẽ giống y như của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Điều này sẽ củng cố phản ánh rằng chắc chắn chỉ có duy nhất một nhà cung cấp đã được tạo điều kiện để trúng thầu".

Do đó, nhà thầu này đã đề nghị “Bệnh viện Chợ Rẫy xem xét lại các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện về năng lực trong HSMT, đảm bảo mang tính chất định hướng và mở, cho phép nhiều hãng sản xuất uy tín với chất lượng tương đương được tham gia, cạnh tranh bình đẳng. Đồng thời chỉnh sửa HSMT theo hướng mô tả tính năng, công dụng thay vì liệt kê chi tiết cấu hình trùng khớp với một sản phẩm cụ thể".

Cuối cùng là gia hạn thời gian đóng thầu để đảm bảo quyền lợi cho các nhà thầu khác nếu có điều chỉnh HSMT.

Ngày 2/6/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có văn bản số 567/BVCR-ĐVĐT trả lời kiến nghị này. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, đối với nội dung nhà thầu kiến nghị về năng lực, kinh nghiệm thực hiện đúng theo quy định tại Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm ban hành tại Mẫu số 04A Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.

Đối với nội dung nhà thầu kiến nghị về các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, Bệnh viện đã đặt ra cấu hình, tính năng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu về chuyên môn tại Bệnh viện, trong đó bao gồm: Loại bệnh tật, loại hình kỹ thuật hiện đại mà Bệnh viện Chợ Rẫy được phép thực hiện. Bệnh viện Chợ Rẫy trực thuộc Bộ Y tế và tiếp nhận bệnh của các Bệnh viện tuyến tỉnh và từ các bệnh viện thuộc Bộ Y tế khác tại khu vực phía Nam. Nên bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy phần lớn là bệnh nặng, phức tạp, những bệnh cần phải thực hiện từ các kỹ thuật cao và hiện đại. Chính vì vậy nhu cầu trong khám chữa bệnh của Bệnh viện rất cao và phù hợp với các thiết bị có yêu cầu cao. Trong E-HSMT, Bệnh viện không nêu bất kỳ nội dung nào về xuất xứ cụ thể, nhãn hiệu, catalogue của một sản phẩm cụ thể.

Đối với nội dung kiến nghị về cấu hình yêu cầu của gói thầu đang giống hoàn toàn về phần cấu hình với "Gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dụng" của Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An. Bệnh viện Chợ Rẫy có ý kiến như sau: Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã từng được Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ và Bệnh viện Chợ Rẫy cũng từng được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật trong khám, chữa bệnh khu vực phía Nam. Vì vậy, cùng cấp chuyên môn kỹ thuật nên nhu cầu chuyên môn có tương đồng là đều có thể xảy ra.

Đối với nội dung về gia hạn thời gian đóng thầu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, với mong muốn lựa chọn được nhà thầu đủ năng lực và thiết bị chất lượng cao phục vụ công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện đã gia hạn thời gian đóng mở thầu theo quy định nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Được biết, ngày 20/3/2025, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã có quyết định phê duyệt cho Liên danh Việt Mỹ - Thành An trúng gói thầu số 02: Mua sắm thiết bị y tế chuyên dùng. Gói thầu có giá hơn 292,99 tỷ đồng, trong khi Liên danh Việt Mỹ - Thành An (gồm CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ và Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Thành An) là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng với giá hơn 291,06 tỷ đồng, tức tiết kiệm 1,93 tỷ đồng. Trong danh mục hàng hoá của gói thầu này có Hệ thống Cyclotron sản xuất chất đồng vị phóng xạ cũng có mức giá 199,8 tỷ đồng.

Đầu tư Y tế Việt Mỹ có năng lực thế nào?

Được biết, CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã tham gia 221 gói thầu, trong đó trúng 196 gói, trượt 13 gói, 8 chưa có kết quả, 4 gói đã bị huỷ. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm liên danh) là hơn 4.207,64 tỷ đồng, trong giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm chủ yếu với 3.208,45 tỷ đồng.

Trong danh sách trúng thầu, Công ty Việt Mỹ đã trúng 34/39 gói thầu của Bệnh viện K với tổng giá trị gói thầu hơn 428,67 tỷ đồng; Trúng 23/26 gói thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy với tổng giá trị hơn 587,46 tỷ đồng; Trúng 6/7 gói thầu của Bệnh viện E với tổng giá trị hơn 151,4 tỷ đồng; Trúng 6/6 gói của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ với tổng giá trị hơn 181,28 tỷ đồng...

Gần đây nhất, ngày 19/6/2025, Bệnh viện Chợ Rẫy đã có quyết định số KQ2500170837_2506131627 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm hệ thống chụp cổng hưởng từ 3.0 Tesla. Không ai khác, chính là CTCP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu này với giá 82,8 tỷ đồng (giá gói thầu là 86 tỷ đồng).