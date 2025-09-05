Hà Nội tạm cấm phương tiện trên một số tuyến đường kéo dài từ ngày 6/9

Hà Nội sẽ tạm cấm, hạn chế phương tiện trên một số tuyến đường kéo dài từ ngày 6/9 đến 15/9/2025.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (đường Trường Sa, xã Đông Anh, TP Hà Nội) tiếp tục kéo dài từ ngày 6/9 đến ngày 15/9/2025, Công an TP Hà Nội tiếp tục phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện, như sau:

Thời gian tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện: từ 06h00 đến 24h00 các ngày 6/9 đến hết ngày 15/9/2025.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Tạm cấm các xe ôtô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ôtô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên một số tuyến đường: Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Trong thời gian trên, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau:

Các phương tiện từ các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh,... đi các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên,... đi theo tuyến cầu Thanh Trì, Vành đai 3, Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang, QL18, Võ Văn Kiệt,... và ngược lại.

Các phương tiện từ QL3 đến nút giao Xuân Canh và nút giao Bắc Thăng Long - Vực Dê đi theo hướng đường Hoàng Sa, Võ Văn Kiệt.

Các phương tiện từ sân bay Nội Bài đi Võ Nguyên Giáp - QL18 đi Võ Văn Kiệt hoặc Cao tốc Hà Nội, Bắc Giang.

Công an Hà Nội yêu cầu tất cả các phương tiện tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ và theo hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng.