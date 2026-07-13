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Sống Khỏe

Cứu sống trẻ sơ sinh 1,6 kg mắc 3 dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi cân nặng chỉ 1,6 kg, mắc đồng thời ba dị tật bẩm sinh nặng, hiếm gặp gồm: teo thực quản có rò khí - thực quản, teo tá tràng và không hậu môn.

Thúy Nga

Ngay sau sinh, bệnh nhi C.B.T.H. (1 ngày tuổi, quê Đồng Nai) xuất hiện tình trạng sùi nhiều bọt ở miệng do không thể nuốt nước bọt, kèm suy hô hấp và không thể bú. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các bác sĩ tuyến trước đã nhanh chóng chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để cấp cứu.

Các xét nghiệm cho thấy trẻ mắc đồng thời ba dị tật bẩm sinh nặng của đường tiêu hóa. Đây đều là những dị tật có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí khẩn cấp.

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Dị tật bẩm sinh của trẻ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau khi được Khoa Hồi sức Sơ sinh hồi sức tích cực, ổn định tình trạng trước mổ, ê-kíp Khoa Ngoại Tổng hợp đã tiến hành cuộc phẫu thuật đặc biệt nhằm xử trí đồng thời cả ba dị tật.

Các phẫu thuật viên đã tái lập lưu thông thực quản, nối tá tràng và mở hậu môn nhân tạo trong cùng một cuộc mổ, mang lại cơ hội sống cho bệnh nhi.

Theo các bác sĩ, mỗi dị tật mà trẻ mắc phải đều có nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng.

Teo thực quản khiến trẻ không thể nuốt, nước bọt ứ đọng và dễ hít sặc vào đường hô hấp. Đặc biệt, tình trạng rò khí - thực quản làm dịch từ dạ dày có thể trào ngược lên phổi, gây viêm phổi và suy hô hấp.

Trong khi đó, teo tá tràng khiến thức ăn và dịch tiêu hóa không thể lưu thông xuống ruột, gây ứ đọng dạ dày và tá tràng, làm tăng nguy cơ trào ngược, viêm phổi hít, suy hô hấp, thậm chí vỡ dạ dày nếu không được can thiệp kịp thời.

Còn dị tật không hậu môn gây tắc nghẽn hoàn toàn đường tiêu hóa dưới. Sự kết hợp của cả ba dị tật khiến tình trạng bệnh trở nên đặc biệt nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao nếu chậm phẫu thuật.

BS.CKII Tạ Huy Cần, Trưởng Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khó bởi bệnh nhi vừa sinh non, cân nặng chỉ 1,6 kg lại mắc cùng lúc ba dị tật bẩm sinh nặng.

Đến ngày hậu phẫu thứ 7, tình trạng bệnh nhi có nhiều tín hiệu khả quan. Trẻ đã bắt đầu tập ăn qua đường tiêu hóa, hô hấp và tuần hoàn ổn định, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức Sơ sinh.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, trẻ sơ sinh có biểu hiện sùi nhiều bọt ở miệng, không bú được, nôn nhiều, bụng chướng hoặc không có hậu môn sau sinh cần được thăm khám ngay tại cơ sở y tế chuyên khoa.

Đây có thể là những dấu hiệu của các dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa cần được can thiệp phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm, nâng cao cơ hội sống và hồi phục cho trẻ.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ca phẫu thuật lấy khối "mai rùa" khổng lồ che phủ toàn bộ lưng và ngực cậu bé 7 tuổi:

Nguồn Video: Bệnh viện Nhiệt đới trung ương
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