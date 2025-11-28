Mờ mắt do giang mai thể viêm màng não kèm giang mai mắt

Ngày 28/11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho một người đàn ông mắc giang mai thể viêm màng não kèm giang mai mắt.

Vi khuẩn giang mai xâm lấn cả não và mắt

Theo đó, khoảng hai tháng trước, trong lúc đang sinh hoạt bình thường tại nhà, ông N.B.Đ (65 tuổi ở Hà Nội), đột ngột đau đầu, nhức hai bên hốc mắt, mắt mờ không nhìn rõ. Gia đình đưa ông đến bệnh viện chuyên khoa mắt, tại đây bác sĩ nghi ngờ bệnh lý nhiễm khuẩn nên chuyển ông sang bệnh viện chuyên khoa điều trị.

Thăm khám mắt cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Kết quả thăm khám cho thấy ông mắc giang mai thần kinh, viêm màng não, viêm màng bồ đào. Sau một tháng điều trị nhưng triệu chứng không cải thiện, ông xin chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, bác sĩ Kim Ngọc Hào cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng choáng, đau đầu nhiều, mắt mờ. Xét nghiệm khẳng định ông dương tính với Treponema pallidum, vi khuẩn gây bệnh giang mai. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm màng não do vi khuẩn giang mai kèm đái tháo đường type 2.

Theo các bác sĩ, bệnh nhân Đ hiện đang được điều trị kháng sinh theo đúng phác đồ và sức khỏe đã dần ổn định. Tuy nhiên, quá trình điều trị giang mai thần kinh thường kéo dài và gặp nhiều khó khăn do vi khuẩn Treponema pallidum có khả năng xâm nhập sâu vào hệ thần kinh trung ương.

Người bệnh lại có bệnh lý nền đái tháo đường type 2 khiến việc đáp ứng thuốc điều trị chậm, nguy cơ biến chứng cũng cao hơn. Ngoài ra, các tổn thương ở mắt và thần kinh đòi hỏi theo dõi sát sao, điều chỉnh thuốc liên tục để vừa kiểm soát nhiễm trùng, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng lâu dài lên thị lực và chức năng thần kinh.

Vì vậy, bệnh nhân cần tuân thủ tuyệt đối liệu trình và được chăm sóc toàn diện, phối hợp giữa nhiều chuyên khoa trong suốt quá trình điều trị.

Tiêm thuốc điều trị tích cực cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khu trú vào cả phủ tạng đe dọa tính mạng

PGS.TS Nguyễn Kim Thư, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp cho biết giang mai thần kinh là một trong số những biểu hiện nặng của giang mai. Bệnh giang mai là một bệnh nhiễm khuẩn do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra.

Bệnh lây truyền qua quan hệ tình dục không an toàn, truyền máu và lây truyền từ mẹ sang con. Bệnh giang mai tiến triển qua 3 giai đoạn: Giai đoạn tiền ẩn, giai đoạn xuất hiện các tổn thương da và niêm mạc, giai đoạn xoắn khuẩn đã xâm nhập và khu trú vào phủ tạng.

Khi vi khuẩn Treponema pallidum tấn công vào não hoặc tủy sống, chúng gây tổn thương hệ thống thần kinh trung ương, dẫn đến nhiều triệu chứng nguy hiểm, làm suy giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Giang mai thần kinh xảy ra ở giai đoạn 3 của bệnh giang mai.

Điều trị tích cực cho bệnh nhân tại bệnh viện.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh những biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ khuyến cáo: Mỗi người cần duy trì lối sống tình dục an toàn, luôn sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục, chung thủy một vợ một chồng và không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính dịch tiết.

Cần hạn chế rượu bia và chất kích thích để tránh hành vi tình dục không an toàn; phụ nữ mang thai nếu phát hiện mắc giang mai cần báo ngay cho bác sĩ để được hướng dẫn điều trị và phòng lây truyền sang con.

Mỗi người cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần hoặc theo lịch hẹn của bác sĩ, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện đều đặn để tăng cường miễn dịch. Dù đã được điều trị, nguy cơ tái nhiễm bệnh vẫn tồn tại nên người bệnh cần tuân thủ đúng liệu trình và các biện pháp phòng bệnh.