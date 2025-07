Bóc gỡ đường dây vận chuyển ma tuý “khủng” xuyên biên giới

Công an tỉnh Lai Châu là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả triển khai thực hiện quy định mới này, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người sử dụng ma túy.

Ngày 19/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 1/7/2025, tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” chính thức bị xử lý hình sự theo Điều 256a Bộ luật Hình sự sửa đổi. Công an tỉnh Lai Châu là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước kịp thời cập nhật, triển khai thực hiện quy định mới này, khởi tố vụ án, khởi tố bị can với người sử dụng ma túy ngay trong quá trình tố tụng.