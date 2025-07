Công an Lai Châu khởi tố bị can đầu tiên về tội sử dụng trái phép ma tuý

Ngày 15/7, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội vừa triệt phá đường dây do Bùi Thị Thanh Thuỷ (SN 1964, đã từng bị bắt về tội Mua bán trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên chưa bị kết án) cầm đầu.

Đối tượng Bùi Thị Thanh Thuỷ.