Đường dây chế tạo vũ khí quân dụng cực lớn bị triệt phá

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", hướng đến mục tiêu xây dựng TP HCM không ma túy vào năm 2030, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng.

Các đối tượng trong vụ án

Công an thu giữ 27 khẩu súng cùng hàng nghìn viên đạn và nhiều tang vật

Theo cơ quan công an, qua công tác trinh sát trên không gian mạng kết hợp nguồn tin từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video giới thiệu các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời thực hiện giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện với nhiều đối tượng tại TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu danh tính và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Điều tra xác định Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì, TP HCM) là đối tượng cầm đầu. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng và tính năng tương tự vũ khí quân dụng, sau đó bắn thử, quay video đăng lên mạng xã hội để chào bán.

Công an TP HCM vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc: Triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô cực lớn; thu giữ nhiều tang vật...

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng ngụy trang súng và đạn trong thùng CPU máy tính hoặc các kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng đứng tên người khác nhằm che giấu dấu vết phạm tội.

Từ ngày 30/5 đến 6/6/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP HCM, nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ tại TP HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Dù các đối tượng hoạt động phân tán, thường xuyên thay đổi nơi cư trú và liên lạc chủ yếu qua mạng xã hội, Ban chuyên án vẫn lần lượt bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, triệt xóa toàn bộ đường dây.

Tang vật thu giữ gồm 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang trong quá trình lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, cải tạo; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, máy tính và nhiều tang vật phục vụ việc chế tạo súng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án về các tội "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra, tiếp tục truy xét những người liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội phục vụ hoạt động phạm tội.

Các đối tượng chủ mưu trong vụ án.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng chuyên án về vũ khí, lực lượng Cảnh sát hình sự còn phát hiện và xử lý hình sự thêm 7 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng cung cấp ma túy và những người có liên quan.

Theo Công an TP HCM, vụ án cho thấy các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội để chế tạo, quảng bá và mua bán vũ khí với thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh, trật tự. Việc triệt phá kịp thời đường dây đã ngăn chặn số lượng lớn vũ khí phát tán ra ngoài xã hội, hạn chế nguy cơ bị sử dụng để thực hiện các hành vi phạm tội nghiêm trọng.