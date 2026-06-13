Phá đường dây sản xuất yến sào giả quy mô toàn quốc

Một đường dây sản xuất yến sào giả vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp triệt phá, thu giữ hơn 70.000 hũ yến, có trọng lượng 15 tấn

Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang (SN 1991; ngụ TPHCM) và Trương Thoại Vinh (SN 1994; ngụ TP Cần Thơ) là những đối tượng trong đường dây buôn bán yến sào giả quy mô toàn quốc vừa bị công an triệt phá.

Công an thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang và Trương Thoại Vinh trong đường dây buôn bán yến sào giả. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, lợi dụng nhu cầu sử dụng các sản phẩm yến chưng sẵn ngày càng tăng cao, Vũ Thùy Trang đã tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội Facebook nhằm thu lợi bất chính.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh sản phẩm yến sào và không thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm theo quy định, Trang vẫn liên hệ đặt gia công sản phẩm từ các cơ sở sản xuất bên ngoài với giá chỉ từ 6.000 đồng đến 9.000 đồng mỗi hũ (loại 70 ml và 150 ml), sau đó tự thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn và bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần.

Để có nguồn hàng tiêu thụ, Trang đã liên hệ với Trương Vũ Tuấn Cường ở TPHCM để đặt gia công các sản phẩm yến chưng với nhiều hương vị khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt quá trình đặt hàng, Trang không kiểm tra công thức sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu, tỉ lệ thành phần hay quy trình chế biến sản phẩm mà chỉ thỏa thuận giá thành.

Vũ Thùy Trang livestream giới thiệu, bán sản phẩm mang nhãn hiệu "Mina Nest" và "Gold Nest" trên nền tảng mạng xã hội Facebook

Ngoài ra, Trang đã thuê Trương Thoại Vinh quản lý hoạt động kinh doanh, cùng tham gia thiết kế, in ấn các nhãn hàng hóa ghi thông tin về các doanh nghiệp sản xuất không có thật. Đồng thời, thuê từ 4 đến 5 lao động thực hiện việc dán nhãn, đóng gói, chốt đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Kết quả điều tra xác định, các sản phẩm "Yến chưng sẵn Gold Nest" và "Mina Nest - Thượng đỉnh yến Khánh Hòa" đều ghi thông tin nơi sản xuất tại TP Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, qua xác minh tại cơ quan chức năng và địa chỉ thực tế, cơ quan điều tra xác định hoàn toàn không tồn tại các doanh nghiệp có tên như trên.

Toàn bộ thông tin về đơn vị sản xuất, địa chỉ sản xuất đều do các đối tượng tự tạo ra nhằm đánh lừa người tiêu dùng về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Kho hàng hóa được công an phát hiện, thu giữ

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an TP HCM khám xét khẩn cấp kho hàng của các đối tượng trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận, TPHCM phát hiện, thu giữ hơn 70.000 hũ yến chưng các loại với tổng trọng lượng trên 15 tấn, 1 máy dán nhãn cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn, tài liệu và vật chứng liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Thùy Trang và Trương Thoại Vinh về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"; đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thoại Vinh. Áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thùy Trang, do đang mang thai.