Bộ Xây dựng đề xuất đẩy nhanh dự án kết nối Lâm Đồng trước Tết Nguyên đán

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của Quốc lộ 28B trong việc đảm bảo liên kết vùng, thúc đẩy phát triển bền vững cho Lâm Đồng.

Sáng 11/1, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy hoạch và hạ tầng giao thông, xây dựng trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Quốc lộ 28B nhằm bảo đảm kết nối giao thông khi sân bay Liên Khương sửa chữa.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đánh giá cao tiềm năng phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong không gian phát triển mới, đồng thời nhấn mạnh hạ tầng giao thông và quy hoạch xây dựng là những yếu tố then chốt để địa phương tạo đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội.

Liên quan đến hai tuyến cao tốc Nha Trang – Liên Khương và Buôn Ma Thuột – Gia Nghĩa, Bộ trưởng cho biết, nếu bố trí được nguồn vốn, tỉnh Lâm Đồng cần sớm hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Xây dựng để trình Trung ương xem xét đẩy tiến độ đầu tư lên giai đoạn trước năm 2030. Đây được xác định là các tuyến giao thông huyết mạch, có vai trò quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển.

Đối với dự án Quốc lộ 28B, tuyến kết nối Phan Thiết và Đà Lạt trước đây, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; phần còn lại phải hoàn thành trước tháng 3/2026.

Bộ trưởng lưu ý, thời điểm này trùng với kế hoạch đóng cửa Cảng hàng không Liên Khương để sửa chữa, do đó việc hoàn thành Quốc lộ 28B có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm kết nối giao thông thông suốt giữa Lâm Đồng và các địa phương.

Về công tác quy hoạch đô thị liên phường, phát triển nhà ở xã hội và cơ chế miễn cấp phép xây dựng khu vực nông thôn sau sáp nhập, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ để địa phương triển khai đúng quy định, đồng bộ và hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo hiện trạng, định hướng quy hoạch giao thông và xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, địa phương kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của Bộ Xây dựng, tạo nền tảng phát triển bền vững và thu hút thêm các nhà đầu tư trong thời gian tới.