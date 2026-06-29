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Quân sự - Thế giới

Số ca tử vong tăng mạnh trong đợt nắng nóng kỷ lục ở Pháp

Cơ quan y tế công cộng Pháp cho biết nước này ghi nhận thêm khoảng 1.000 ca tử vong trong tuần qua vào thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng kỷ lục.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Cơ quan y tế công cộng Pháp ngày 28/6 cho biết, nước này đã ghi nhận sự gia tăng đột biến số ca tử vong trong tuần qua.

Tính từ ngày 24/6, khi Pháp trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất, nước này ghi nhận thêm tổng cộng ít nhất 1.000 ca tử vong chỉ trong 3 ngày. Con số có thể tăng lên khi nhà chức trách thu thập thêm dữ liệu. 85% số ca tử vong là người từ 65 tuổi trở lên.

Theo báo cáo, số ca tử vong tăng mạnh nhất xảy ra tại những khu vực đang trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng cực độ.

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Một công nhân xây dựng uống nước tại công trường khi nhiệt độ dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục ở Paris, Pháp, ngày 24/6/2026. Ảnh: AP/Michel Euler.

Hiện tại, nhiều quốc gia ở Châu Âu cũng đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng.

“Châu Âu là lục địa ấm lên nhanh nhất trên Trái đất, với tốc độ nóng lên gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Hiện tại, 150 triệu người đang sống trong điều kiện nắng nóng cực độ, hàng trăm người đã thiệt mạng, trường học phải tạm thời đóng cửa, lưới điện đang quá tải", Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus viết trên mạng X ngày 28/6.

Ông Tedros cho biết, do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu, đợt nắng nóng hiện đang diễn ra gần như hàng năm. Ông cũng nói thêm rằng kể từ ngày 21/6, đã có hơn 1.300 ca tử vong, vượt mức bình thường được ghi nhận liên quan đến nhiệt độ cao ở châu Âu.

Tổng Giám đốc WHO kêu gọi các nước châu Âu thực hiện các kế hoạch hành động, tập trung vào công tác chuẩn bị, phòng ngừa và tăng cường các biện pháp ứng phó của hệ thống y tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng ở Châu Âu

Nguồn video: VTV
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