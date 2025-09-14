Hà Nội

Xã hội

Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi tại Đồng Nai

Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi) bị bắt tạm giam vì hiếp dâm bé gái 12 tuổi, đối tượng làm quen nạn nhân qua mạng rồi hẹn ra lô cao su để thực hiện hành vi đồi bại.

Theo Hoàng Anh/Vietnamnet

Ngày 14/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

akkk-3.jpg
Lực lượng chức năng đưa đối tượng và nạn nhân đến hiện trường ở lô cao su. Ảnh: A.X

Thông tin ban đầu, vào tháng 7, Quỳnh làm quen với bé gái V.L.N.T (12 tuổi, ngụ xã Bình An) qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Ngày 5/7, Quỳnh đã rủ em T. đến một lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An ngồi tâm sự và sau đó thực hiện hành vi "giao cấu".

Tiếp đó, rạng sáng ngày 7/7, khi em T. bỏ nhà đi, Quỳnh đã đón em gái này về phòng trọ và tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân thêm hai lần.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình em T. đã làm đơn tố cáo Quỳnh lên cơ quan công an.

Lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bình An đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, Quỳnh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

