Xã hội

Truy tìm nghi phạm liên quan đến vụ hiếp dâm, tổ chức sử dụng ma túy

Cơ quan chức năng Đà Nẵng đang truy tìm Trịnh Ngọc Đạt Dương - nghi phạm liên quan đến vụ hiếp dâm, tổ chức sử dụng ma túy.

Thanh Hà

Ngày 15/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm đối với Trịnh Ngọc Đạt Dương (SN 1996, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ “Hiếp dâm”, “Tổ chức sử dụng ma túy” xảy ra vào rạng sáng 12/7.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị N.H.D. (SN 2.000, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) tố cáo Dương ép mình sử dụng ma túy, sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm.

15-8hd1-11074896.jpg
Trịnh Ngọc Đạt Dương là nghi phạm trong vụ “Hiếp dâm”, “Tổ chức sử dụng ma túy” cần truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Cụ thể, ngày 9/7/2025, chị D. khi đó đang làm việc tại quán bar nằm trên đường Yên Bái, TP Đà Nẵng, gặp Trịnh Ngọc Đạt Dương. Cả hai chủ động kết bạn Facebook để liên lạc.

Khoảng 3h15 ngày 12/7, Dương nhắn tin hẹn chị D. đến địa điểm trên đường Cù Chính Lan, TP Đà Nẵng, để ăn nhậu, chị D. đồng ý và đón xe đến. Khi gặp nhau, Dương dẫn chị D. vào nhà của Nguyễn Thành Vương (SN 1988, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Tại phòng của Vương trên tầng 2, Dương lấy ra ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Vương chuẩn bị nước uống, đĩa sứ, loa mở nhạc và một số dụng cụ khác để sử dụng trái phép ma túy. Chị D khai báo bị Dương và Vương ép sử dụng trái phép chất ma túy. Sau khi "phê" ma túy, cả ba nằm nghỉ trên giường của Vương.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Vương gọi Dương và chị D. dậy rồi cả hai ra về. Đến nhà, chị D. cảm thấy đau ở “vùng kín” và nghi ngờ mình bị xâm hại nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tiến hành thử test, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Thành Vương và D. dương tính với chất ma túy tổng hợp. Do đến nay chưa triệu tập làm việc được với đối tượng Trịnh Ngọc Đạt Dương nên cơ quan công an ra quyết định truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

