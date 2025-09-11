Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tuyên án bác sĩ hiếp dâm nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai

 Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến 2 năm 8 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Theo Vũ Hội/ PLO

Chiều 11/9, HĐXX TAND Khu vực 7 - Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) 2 năm 8 tháng tù giam về tội hiếp dâm.

Về phần dân sự, bị cáo Chiến phải bồi thường cho bị hại gần 60 triệu đồng.

Như cáo trạng VKSND huyện Định Quán cũ (nay là VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai) truy tố, Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có mở Phòng khám sản phụ khoa riêng do Chiến làm chủ.

Nam bác sĩ tại phiên tòa.
Nam bác sĩ tại phiên tòa.

Chiều 28/12/2024, chị PTH (31 tuổi) đến Phòng khám của Chiến để khám vì nghi có thai. Sau đó bác sĩ này hẹn lại tuần sau đến để tiến hành xử lý theo yêu cầu của nữ bệnh nhân.

Ngày 29/12/2024, Chiến gọi cho chị H đến phòng khám thì chiều chị này lái xe đến phòng khám một mình.

Tại phòng khám phụ khoa, khi chị H chuẩn bị leo lên giường thì Chiến bất ngờ cầm hai cổ tay của nạn nhân đè sát tường rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi hiếp dâm bệnh nhân.

Tay của nữ bệnh nhân bị bầm đỏ vì bị Chiến khống chế.
Tay của nữ bệnh nhân bị bầm đỏ vì bị Chiến khống chế.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức đi ra ngoài lấy xe đi đến cơ quan công an trình báo.

Sau đó Nguyễn Văn Chiến bị bắt giữ, khởi tố bị can.

VKSND huyện Định Quán (cũ) ra cáo trạng truy tố bị can Chiến tội hiếp dâm, theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại tòa, đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chiến mức án từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội danh trên.

plo.vn
Link bài gốc Copy link
https://plo.vn/tuyen-an-bac-sy-hiep-dam-nu-benh-nhan-tai-phong-kham-tu-o-dong-nai-post870024.html
#bác sĩ hiếp dâm bệnh nhân #tội hiếm dâm #hiếp dâm bệnh nhân #phòng khám phụ sản #tuyên án #vụ án hiếp dâm ở Đồng Nai

Bài liên quan

Xã hội

Đầu độc con gái tử vong, người đàn ông lĩnh 9 năm tù giam

Với cáo buộc tội “Giết người”, Hà Văn Đánh bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 9 năm tù giam.

Ngày 6/9, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người” đối với bị cáo Hà Văn Đánh (SN 1996, trú thôn An Hạ, phường Mỹ Thượng, TP. Huế).

Theo cáo trạng, do cuộc sống gia đình khó khăn, vợ làm công nhân với đồng lương ít ỏi, trong khi con gái là cháu H.N.T.T. (SN 22/02/2024) mắc bệnh tim bẩm sinh và hội chứng Down, chi phí điều trị tốn kém nên Đánh rơi vào trạng thái bế tắc, trầm cảm.

Xem chi tiết

Xã hội

15 bị cáo trong vụ án Hậu "pháo" nộp đơn kháng cáo

15 bị cáo kháng cáo trong vụ án Phúc Sơn, gồm cựu lãnh đạo Vĩnh Phúc và các bị cáo khác, đề nghị giảm nhẹ hình phạt.

TAND TP Hà Nội cho biết, cơ quan vừa nhận được đơn kháng cáo của 15 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) gồm: Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phạm Hoàng Anh, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy có đơn đề nghị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội giảm nhẹ hình phạt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loạt phòng khám quanh Bệnh viện Phụ sản Trung ương đóng cửa

Nhiều "cò mồi" chuyên chèo kéo bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) bị bắt, phố Thợ Nhuộm vốn náo nhiệt phòng khám tư nay bất ngờ im ắng.

Phòng khám sản, phụ khoa mang tên Thu Hương tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, Hà Nội) đóng cửa sau khi bị điều tra. Ảnh: Phương Anh.
Phòng khám sản, phụ khoa mang tên Thu Hương tại số 44 Thợ Nhuộm (phường Cửa Nam, Hà Nội) đóng cửa sau khi bị điều tra. Ảnh: Phương Anh.

Những ngày gần đây, con phố Thợ Nhuộm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi tập trung rất nhiều phòng khám tư cạnh Bệnh viện Phụ sản Trung ương - bất ngờ rơi vào cảnh vắng lặng, nhiều phòng khám tư nhân đồng loạt đóng cửa, cửa cuốn kéo kín.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới