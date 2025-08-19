Hà Nội

Xã hội

Bắt nhanh kẻ hành hung, hiếp dâm bé gái 14 tuổi ở An Giang

Tuấn bị cáo buộc đánh đập, thực hiện hành vi đồi bại bé gái 14 tuổi. Đối tượng bị tạm giữ về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

Hải Ninh

Sáng 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Thanh Tuấn (SN 2000, trú tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân, tỉnh An Giang). Tuấn bị điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”.

33.jpg
Lực lượng Công an bắt giữ Thạch Thanh Tuấn

Khoảng 20h30 ngày 16/8, anh N.V.M (SN 1990, cư trú ấp Mỹ Hoá 2, xã Phú Tân) đến Công an xã Phú Tân trình báo về việc con gái anh tên N.H.N.K.B (SN 2011) đi cùng bạn là Đinh Minh Đức (SN 2013) mất tích vào chiều cùng ngày, nghi vấn bị bắt cóc.

Công an xã Phú Tân sau đó nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng gia đình tìm kiếm. Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng Công an và người dân phát hiện B. và Đức bị trói hai tay, hai chân tại một ruộng khoai cao, thuộc khu vực ấp Mỹ Hoá, xã Phú Tân.

Trong đó, B. trong tình trạng không mặc quần áo, trên người có nhiều thương tích, có dấu hiệu bị hiếp dâm, Đức trên vùng đầu cũng có nhiều vết thương. Hai cháu sau đó được đưa đến Trung tâm y tế Phú Tân cấp cứu, điều trị, sức khoẻ đã ổn định.

Qua xác minh ban đầu nhận thấy có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cố ý gây thương tích”, chưa xác định được đối tượng nên Công an xã Phú Tân báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an xã Phú Tân tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án.

Đến trưa ngày 17/8, các trinh sát đã xác định và bắt giữ Thạch Thanh Tuấn đang ở nhà tại ấp Hưng Thạnh, xã Phú Tân.

12.jpg
Tuấn tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, khoảng 17h ngày 16/8, sau khi đã uống rượu và sử dụng ma tuý, Tuấn điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp Mỹ Hóa 2, xã Phú Tân, tỉnh An Giang.

Tuấn phát hiện cháu Đức điều khiển xe đạp điện chở B, Tuấn gọi lại nhờ Đức đi mượn giùm cây tuốc nơ vít để sửa xe, Đức đồng ý và chạy xe đi mượn tuốc nơ vít.

Lúc này, Tuấn nảy sinh ý định quan hệ tình dục với B. Sửa xe xong, Tuấn trả công cho Đức và B. 50.000 đồng nhưng cả hai không nhận.

Tuấn rủ Đức và B. đi ra ruộng bẻ dưa hấu ăn, cả hai đồng ý và đi theo Tuấn đến khu vực ruộng khoai cao vắng người qua lại.

Tại đây, Tuấn sử dụng kìm đánh vào đầu B. và Đức nhiều cái để khống chế tinh thần, sau đó xé quần áo B. đang mặc để trói tay, chân Đức rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục với B.

Thực hiện hành vi đồi bại xong, Tuấn trói tay, chân B. lại rồi dùng vải nhét vào miệng B. và Đức để không cho nạn nhân tri hô, sau đó lên xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

