Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng Internet ở Lào Cai

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngay trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đêm 15/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ triệt xóa thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng Internet, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng cùng vật chứng tại hiện trường. Ảnh CALC

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện địa điểm tại số nhà 009, đường Hoàng Sa, tổ 6 Kim Tân, phường Lào Cai có dấu hiệu tổ chức đánh bạc qua mạng Internet. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xây dựng phương án đấu tranh, huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết triệt xóa ổ nhóm, không để hình thành tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Theo đó, khoảng 21h ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Lào Cai tiến hành bắt quả tang 7 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại địa điểm trên. Các đối tượng gồm: Lý Thị Sen, sinh năm 1979; Đào Thị Hòa, sinh năm 1966; Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1976; Trương Trọng Tiến, sinh năm 1990; Doãn Thị Chiến, sinh năm 1965 và Vũ Hoàng Anh, sinh năm 1985, cùng trú tại tỉnh Lào Cai và Vũ Văn Bình, sinh năm 1980, trú tỉnh Hưng Yên.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu tháng 12/2025, Lý Thị Sen đã thỏa thuận với một đối tượng tên Đế để được cấp tài khoản đánh bạc trên trang web “lvsgame.com”. Sau đó, Sen thuê địa điểm trên, chuẩn bị máy tính, đường truyền Internet, màn hình ti vi cùng các phương tiện liên quan để tổ chức cho các đối tượng tham gia đánh bạc. Ngày 15/12/2025, Sen được cấp tài khoản với hạn mức 300 điểm (tương đương 30 triệu đồng) để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa trực tuyến, người chơi đặt cược theo cửa chẵn - lẻ.

Quá trình bắt quả tang, lực lượng Công an đã tạm giữ hơn 78 triệu đồng, 1 bảng vị, 6 điện thoại di động, 4 xe mô tô cùng nhiều vật chứng, phương tiện khác có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

