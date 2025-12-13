Bắt quả tang 2 chị em ruột tàng trữ hơn 5000 bao thuốc lá lậu

Công an TP Cần Thơ vừa triệt xóa đường dây tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu số lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ hơn 5000 bao thuốc lá lậu.

Ngày 13/12, thông tin từ Công an phường Mỹ Xuyên (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 12/12, kiểm tra hành chính tại nhà số 02/4, đường Phan Bội Châu, Công an phường Mỹ Xuyên phát hiện, bắt quả tang 2 chị em ruột, gồm: Liên Thị Cúc (SN 1965, chủ hộ gia đình) và Liên Ánh Ngọc (SN 1968) đang có hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Ba đối tượng tại cơ quan Công an.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ghi nhận tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu tàng trữ là 5.020 bao, cụ thể: thuốc lá nhãn hiệu JET là 1.760 bao; thuốc lá nhãn hiệu HERO là 1.570 bao và thuốc lá nhãn hiệu SCOTT là 1.690 bao. Tất cả còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng.

Tiếp tục kiểm tra nơi bà Cúc đặt tủ bán thuốc lá tại khu vực Châu Thành (phường Mỹ Xuyên), do ông Nguyễn Khắc Trung (SN 1965, chồng của bà Ngọc) đang quản lý, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ thêm 129 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

