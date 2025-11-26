Hà Nội

Xã hội

Bắt 'nữ quái' buôn hàng trăm bao thuốc lá lậu

Đang vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu đi giao cho khách, bà P.T.U đã bị lực lượng Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 26/11, thông tin từ Công an xã Tân Quới (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một người phụ nữ vận chuyển 200 bao thuốc lá lậu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 09h30, ngày 23/11, trong quá trình tuần tra tại ấp Thành Trí, lực lượng Công an xã Tân Quới phát hiện 01 người phụ nữ điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

z7257104119549-4bdaca279bf9fb80c10cb17a969aff21.jpg
Bà P.T.U cùng tang vật bị bắt giữ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người phụ nữ đang vận chuyển 200 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Hero và Scott.

Làm việc với lực lượng chức năng, người phụ nữ khai nhận tên là P.T.U (SN 1970, thường trú khóm 2, phường Bình Minh), đang vận chuyển thuốc lá lậu đi giao cho khách thì bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
