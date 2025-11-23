Hà Nội

Xã hội

Bắt 2 'nữ quái' vận chuyển 490 bao thuốc lá nhập lậu

Đang vận chuyển 490 bao thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ, 2 người phụ nữ bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 23/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 490 bao thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 20/11, trong quá trình tuần tra trên tuyến Đường tỉnh 868, đoạn thuộc ấp 13 (xã Thạnh Phú), Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an xã Thạnh Phú phát hiện xe mô tô biển số 63P1-134.67 do N.T.K.T (SN: 1981) điều khiển, chở phía sau N.T.T.N, cùng trú tại ấp Hòa Hảo (xã Ngũ Hiệp), có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

anh-2-4.jpg
Ảnh minh hoạ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe mô tô có 490 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: 400 bao thuốc lá nhãn hiệu JET; 90 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng N.T.K.T thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá lậu để thu lợi bất chính.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video Công an TP Hà Nội thu giữ 150 nghìn bao thuốc lá lậu.

(Nguồn: VTV)
