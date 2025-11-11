Bắt 'nóng' kẻ cướp giật tiền của người bán vé số ở Đồng Tháp

Phát hiện người bán vé số có nhiều tiền, Trần Vũ Trường Giang (tỉnh Đồng Tháp) liền dùng tay cướp giật lấy số tiền rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngày 11/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Trần Vũ Trường Giang (SN 1986, cư trú ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ hành vi “Dùng tay giật lấy tài sản của người khác”, quy định tại khoản 1, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h50’ ngày 08/11, bà Nguyễn Thị Kim Chung (SN 1990, ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) đi xe máy chở cháu Nguyễn Ngọc Thiên Thanh (SN 2015) lưu thông từ Quốc lộ 1A vào đường Ba Thiện thuộc khu phố Phước Hòa, phường Trung An.

Đối tượng Trần Vũ Trường Giang tại cơ quan Công an.

Khi bà Chung đang di chuyển, Trần Vũ Trường Giang điều khiển xe mô tô BKS 63B8-062.88 chạy cùng chiều từ phía sau lên, bắt chuyện và xin mua 03 tờ vé số đài Tiền Giang mở thưởng ngày 09/11/2025. Bà Chung đồng ý, dừng xe mở cốp lấy 03 tờ vé số đưa cho Giang, Giang trả 50.000 đồng.

Sau đó, Giang xin mua thêm 02 tờ nữa nhưng bà Chung không đồng ý. Trong lúc bà Chung mở cốp để trả lại tiền thừa, Giang phát hiện bên trong có nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, nên liền dùng tay cướp giật lấy số tiền rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay lập tức, bà Chung tri hô, cùng người dân đuổi theo. Nhờ sự có mặt kịp thời của tổ tuần tra Công an phường Trung An, đối tượng Giang bị khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

