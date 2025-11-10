Hà Nội

Xã hội

'Siêu trộm' sa lưới ở Quảng Trị

Phát hiện công trường không có người trông coi, đối tượng Đặng Minh Tương (Quảng Trị) đã lẻn vào lấy trộm máy móc, thiết bị xây dựng.

Hạo Nhiên

Ngày 10/11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Minh Tương (SN 1989, trú tại TDP 1 Lộc Đại, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 23/10, ông Lê Văn Ngãi (SN 1970, trú tại thôn 2, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) đến Công an xã Nam Trạch trình báo về việc trong thời gian xây dựng phần móng kho của Công ty Mái Nhà Vàng (tại thôn 10, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), bị mất trộm một số máy móc, thiết bị xây dựng.

z7208878057495-ebaf4564f2acf98cb27aac3cbc16ea01-e1762765205574.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Minh Tương.

Nhận được trình báo, Công an xã Nam Trạch đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm gây án.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Đặng Minh Tương là đối tượng gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan Công an, Đặng Minh Tương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm khác trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
