Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chạy trốn trên xe khách

Đang chạy trốn trên xe khách Nam – Bắc, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh đã bị Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hoà) phát hiện, bắt giữ.

Ngày 10/11, thông tin từ Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, ngụ Quang Trung, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), nghi phạm cướp tiệm vàng tại phường An Phú (TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 05/11, trong lúc đang trực bão số 13, Công an xã Vạn Ninh nhận được thông tin từ Phòng PC02 Công an tỉnh Khánh Hoà về việc nghi phạm cướp tiệm vàng tại phường An Phú (TP HCM) vào ngày 04/11, chạy trốn trên ô tô khách hướng Nam - Bắc đang di chuyển qua địa bàn xã Vạn Ninh.

Đối tượng Lương Công Tuấn Vũ bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay lập tức, Công an xã Vạn Ninh lập tổ công tác để truy vết, bám theo xe khách mang biển số tỉnh Lâm Đồng đang chạy trên Quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc.

Đến khoảng 13h30 ngày 5/11, khi xe khách đến đoạn gần hầm Đèo Cả, tổ công tác bắt kịp xe khách, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại đây, lực lượng Công an xã Vạn Ninh đã nhanh chóng bắt giữ Lương Công Tuấn Vũ.

Làm việc với cơ quan Công an, Vũ khai nhận là người đã gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường An Phú vào ngày 04/11 và đang trên đường trốn về Thanh Hoá.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hoà đang làm các thủ tục bàn giao đối tượng Lương Công Tuấn Vũ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

