Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Tóm gọn nghi phạm cướp tiệm vàng chạy trốn trên xe khách

Đang chạy trốn trên xe khách Nam – Bắc, nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng ở TP. Hồ Chí Minh đã bị Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hoà) phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 10/11, thông tin từ Công an xã Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Lương Công Tuấn Vũ (17 tuổi, ngụ Quang Trung, Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá), nghi phạm cướp tiệm vàng tại phường An Phú (TP. Hồ Chí Minh).

Trước đó, ngày 05/11, trong lúc đang trực bão số 13, Công an xã Vạn Ninh nhận được thông tin từ Phòng PC02 Công an tỉnh Khánh Hoà về việc nghi phạm cướp tiệm vàng tại phường An Phú (TP HCM) vào ngày 04/11, chạy trốn trên ô tô khách hướng Nam - Bắc đang di chuyển qua địa bàn xã Vạn Ninh.

1-cuop-giat-tiem-vang-2374-8015.jpg
Đối tượng Lương Công Tuấn Vũ bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngay lập tức, Công an xã Vạn Ninh lập tổ công tác để truy vết, bám theo xe khách mang biển số tỉnh Lâm Đồng đang chạy trên Quốc lộ 1A hướng Nam – Bắc.

Đến khoảng 13h30 ngày 5/11, khi xe khách đến đoạn gần hầm Đèo Cả, tổ công tác bắt kịp xe khách, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tại đây, lực lượng Công an xã Vạn Ninh đã nhanh chóng bắt giữ Lương Công Tuấn Vũ.

Làm việc với cơ quan Công an, Vũ khai nhận là người đã gây ra vụ cướp tiệm vàng ở phường An Phú vào ngày 04/11 và đang trên đường trốn về Thanh Hoá.

Hiện, Công an tỉnh Khánh Hoà đang làm các thủ tục bàn giao đối tượng Lương Công Tuấn Vũ cho Cơ quan CSĐT Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm video bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp giật tiệm vàng ở TP HCM:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Khánh Hoà)
#Công an #Khánh Hoà #bắt giữ #nghi phạm #cướp tiệm vàng #TP. Hồ Chí Minh

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng trộm hòm đựng tiền tại nhà hàng ở Ninh Bình

Tại nhà hàng BamBoo ở Tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư bị đối tượng Nguyễn Nguyên Khôi lấy trộm chiếc hòm đựng tiền để tại quầy lễ tân.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Nam Hoa Lư vừa phát hiện, bắt giữ Nguyễn Nguyên Khôi, sinh năm 2007, trú tại thôn Pắc Pó, xã La Lâu, tỉnh Gia Lai về hành vi trộm cắp tài sản.

capture-2720.png
Đối tượng Nguyễn Nguyên Khôi tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nam thanh niên cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

Một nam thanh niên giả vờ xem vàng tại tiệm vàng Hạnh Thúy (xã Trại Cau, Thái Nguyên) rồi giật dây chuyền bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị người dân khống chế.

Ngày 7/11, thông tin từ UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng. Vào trưa cùng ngày, nam thanh niên bước vào tiệm vàng Hạnh Thúy (xã Trại Cau, Thái Nguyên) hỏi mua và đề nghị xem dây chuyền.

thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Người dân bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới