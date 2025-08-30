Bắt “nóng” đối tượng đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm hàng loạt Iphone

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vọng (SN 1986 ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 9/8, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động (số 160, đường Hà Huy Tập, phương Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động và máy tính bảng, trị giá gần 150 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Vọng tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên và tiến hành bắt giữ đó là đối tượng Nguyễn Văn Vọng (trú tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, Vọng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên lúc 0h30, ngày 09/8, đối tượng đã chuẩn bị công cụ gồm máy hàn điện, kéo cắt tôn, cuộn dây điện, bộ lục giác đa năng, sợi dây bằng vải dù… rồi đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động lấy trộm 05 chiếc điện thoại di động Iphone 16 Promax, 01 chiếc máy tính bảng và 01 chiếc tai nghe Bluetooth Samsung.

Gây án xong, Vọng bắt xe buýt ra phường Thành Vinh (Nghệ An) bán 02 chiếc điện thoại di động. Sau đó, bắt xe khách đi ra thành phố Hà Nội bán 03 chiếc điện thoại và 01 chiếc máy tính bảng. Tất cả số tài sản trên Vọng bán được gần 110 triệu đồng. Số tiền bán tài sản trộm được Vọng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

