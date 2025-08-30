Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt “nóng” đối tượng đột nhập cửa hàng Thế giới di động trộm hàng loạt Iphone

Do thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Văn Vọng (Hà Tĩnh) đã đột nhập cửa hàng Thế giới di động lấy trộm 05 điện thoại di động Iphone, 01 máy tính bảng...

Hạo Nhiên

Ngày 30/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Vọng (SN 1986 ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 9/8, Công an phường Thành Sen nhận được tin báo của quản lý cửa hàng Thế giới di động (số 160, đường Hà Huy Tập, phương Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy đi một số điện thoại di động và máy tính bảng, trị giá gần 150 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ, truy bắt đối tượng gây ra vụ trộm nói trên.

68b190f100132.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Vọng tại cơ quan Công an.

Sau một thời gian điều tra, cơ quan Công an xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm nói trên và tiến hành bắt giữ đó là đối tượng Nguyễn Văn Vọng (trú tại tổ dân phố Kinh Nam, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại cơ quan Công an, Vọng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên lúc 0h30, ngày 09/8, đối tượng đã chuẩn bị công cụ gồm máy hàn điện, kéo cắt tôn, cuộn dây điện, bộ lục giác đa năng, sợi dây bằng vải dù… rồi đột nhập vào cửa hàng Thế giới di động lấy trộm 05 chiếc điện thoại di động Iphone 16 Promax, 01 chiếc máy tính bảng và 01 chiếc tai nghe Bluetooth Samsung.

Gây án xong, Vọng bắt xe buýt ra phường Thành Vinh (Nghệ An) bán 02 chiếc điện thoại di động. Sau đó, bắt xe khách đi ra thành phố Hà Nội bán 03 chiếc điện thoại và 01 chiếc máy tính bảng. Tất cả số tài sản trên Vọng bán được gần 110 triệu đồng. Số tiền bán tài sản trộm được Vọng dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #trộm cắp #tài sản #cửa hàng Thế giới di động

Bài liên quan

Xã hội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng "cõng" 13 tiền án, tiền sự đi trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Ngày 27/8, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/8, Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.C (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập), phá cửa lấy đi két sắt chứa tiền mặt, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Ngàn người hân hoan chờ đón Tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Tới khuya ngày 29/8, tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô, hàng nghìn người đã ngồi kín vỉa hè, háo hức chờ đợi để xem buổi tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 30/8.