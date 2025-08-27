Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 đối tượng "cõng" 13 tiền án, tiền sự đi trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Hạo Nhiên

Ngày 27/8, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/8, Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.C (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập), phá cửa lấy đi két sắt chứa tiền mặt, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngay lập tức, lực lượng Công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm.

tr-1756288623098666263906.jpg
Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Tuấn Vũ và Trần Hải Bằng là thủ phạm. Cả hai có tổng cộng 13 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Đến ngày 20/8, Lê Tuấn Vũ bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở xã Nghi Xuân. Cùng thời điểm, Trần Hải Bằng bị bắt khi vừa trở về nhà bố mẹ ở phường Thành Sen.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã đột nhập nhà ông C, khiêng két sắt ra cánh đồng cách hiện trường khoảng 200m, dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại, rồi vứt két xuống hồ để phi tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Hà Tĩnh #bắt giữ #đối tượng #trộm cắp #tiền án #tiền sự

Bài liên quan

Xã hội

Bắt đối tượng “cõng” 4 tiền án đi trộm cắp tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Phan Văn Tài (TP Huế) đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị đem bán lấy tiền tiêu xài…

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Phan Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 2/8, Phòng CSHS nhận được tin báo của Công an xã Phú Vinh về việc tại địa bàn miền núi phía Tây vừa xảy ra 2 vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng đã đột nhập vào nhà dân lấy trộm 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Lead và 2 điện thoại di động.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản ở Lào Cai

Tuấn đã trộm 1 chiếc cưa máy nhãn hiệu Husqvarna 365 trị giá gần 6 triệu đồng. Được biết Tuấn là đối tượng nghiện ma tuý có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Việt Hồng vừa xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại Bản Nả, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

capture-3859.png
Đối tượng Trần Văn Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 2 đối tượng trộm cắp nhiều tài sản của công ty ở Hải Phòng

Hai đối tượng đã trộm nhiều hộp báo số, bộ phận điều khiển quan trọng xe nâng người của nhiều doanh nghiệp, trị giá từ 8-15 triệu đồng mỗi chiếc.

Ngày 2/8, Công an TP Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Hiền (SN 1985) và Nguyễn Đình Quyết (SN 1996), cùng trú tại TP Hải Phòng về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự.

capture.png
Hai đối tượng cùng tang vật.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới