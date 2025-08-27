Bắt 2 đối tượng "cõng" 13 tiền án, tiền sự đi trộm cắp tài sản

Sau khi đột nhập nhà dân, 2 đối tượng khiêng két sắt ra cánh đồng rồi dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Ngày 27/8, Công an phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Lê Tuấn Vũ (SN 1994, trú tại phường Trần Phú) và Trần Hải Bằng (SN 1984, trú tại phường Thành Sen) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, đêm 10/8, Công an phường Hà Huy Tập nhận được trình báo về việc kẻ gian đột nhập nhà ông L.V.C (tổ dân phố Bắc Thượng, phường Hà Huy Tập), phá cửa lấy đi két sắt chứa tiền mặt, tài sản và nhiều giấy tờ quan trọng.

Ngay lập tức, lực lượng Công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nghi phạm.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lê Tuấn Vũ và Trần Hải Bằng là thủ phạm. Cả hai có tổng cộng 13 tiền án, tiền sự về trộm cắp tài sản.

Đến ngày 20/8, Lê Tuấn Vũ bị bắt giữ tại một nhà nghỉ ở xã Nghi Xuân. Cùng thời điểm, Trần Hải Bằng bị bắt khi vừa trở về nhà bố mẹ ở phường Thành Sen.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận đã đột nhập nhà ông C, khiêng két sắt ra cánh đồng cách hiện trường khoảng 200m, dùng xà cạy phá lấy 7 chỉ vàng, gần 50 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại, rồi vứt két xuống hồ để phi tang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

