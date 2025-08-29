Hà Nội

Xã hội

Tóm gọn đối tượng trộm cắp xe máy ở Hà Tĩnh

Lợi dụng sơ hở của người dân, Chu Văn Dụng (Hà Tĩnh) đã đột nhập lấy trộm xe máy, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 29/8, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Chu Văn Dụng (SN 1976, trú tại xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 29/7, Công an xã Thiên Cầm nhận được trình báo từ chị Nguyễn Thị Sương (trú tại thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu Wave Alpha trị giá khoảng 19 triệu đồng khi để tại cửa hàng tạp hóa ở thôn Yên Hà.

68b0216eb96d4.jpg
Đối tượng Chu Văn Dụng tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHT.

Ngay lập tức, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Sau quá trình điều tra, Công an xã Thiên Cầm đã xác định được Chu Văn Dụng là đối tượng thực hiện vụ trộm cắp nói trên, nên đã tiến hành bắt giữ.

Đến ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” và “hoãn xuất cảnh” đối với Chu Văn Dụng về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

