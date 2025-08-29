Hà Nội

Bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, ổ nhóm gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Các đối tượng này đều từng có tiền án và nghiện ma túy.

Thanh Hà

Ngày 29/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Vinh Hưng và nhiều đơn vị liên quan bóc gỡ ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia, thu giữ 16 mô tô, nhiều điện thoại, biển số giả và tang vật khác.

cam-dau.png
Hai đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy xuyên quốc gia Nguyễn Văn Đại và Bùi Quang Vĩnh.

Hai kẻ cầm đầu là Nguyễn Văn Đại (SN 1998) và Bùi Quang Vĩnh (SN 1999), đều trú Nghệ An, từng có tiền án lừa đảo, nghiện ma túy. Chúng lôi kéo nhiều đối tượng cùng quê, lập nhóm đi "săn" xe tại các khu trọ, nhà hàng, chung cư. Chỉ mất 30 giây đến 1 phút để phá khóa, mỗi ngày các đối tượng chia cặp đi gây án.

Sau khi trộm xe, chúng bán cho các đầu nậu như Nguyễn Văn Kiên (SN 1997), Nguyễn Khôi Nguyên (SN 2009), Phạm Huy Hoàng (SN 2006) và Trần Bảo Long (SN 2004). Nhóm này tiếp tục móc nối đưa xe sang bên kia biên giới tiêu thụ nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

kkk.png
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp bị bắt giữ.

Từ tháng 6/2025 đến khi bị bắt, nhóm này gây ra 21 vụ trộm xe với tổng giá trị hơn 350 triệu đồng. Công an đã xác minh 20 bị hại, trao trả 16 mô tô cho chủ sở hữu.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

