Bắt 'nóng' đối tượng cướp tài sản của em họ ở Lâm Đồng

Đối tượng trùm kín mặt đến nhà người thân, rút dao khống chế, đe dọa… cướp đi toàn bộ trang sức vàng và điện thoại di động của em họ, rồi nhanh chân bỏ trốn.

Ngày 11/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Phan Phước Thảo (19 tuổi, trú tại phường La Gi, Lâm Đồng), nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản của chính em họ mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h ngày 7/10, tại tổ dân phố 5 Tân An, (phường La Gi), khi em họ Thảo là cháu T (17 tuổi) đang ở nhà một mình, Thảo đến nhà rồi bất ngờ trùm kín mặt, rút dao khống chế, đe dọa, dùng băng keo trói chặt nạn nhân cướp đi toàn bộ trang sức vàng cháu T đang đeo, bao gồm: Nhẫn, lắc, dây chuyền, cùng một điện thoại di động rồi bỏ trốn. Tổng giá trị tài sản cướp được khoảng 46 triệu đồng.

Đối tượng Phan Phước Thảo tại hiện trường gây án. Ảnh: CACC.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường thu thập chứng cứ, truy xét nghi phạm gây án.

Nhận định Thảo có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hành động manh động, công khai và có thể tiếp tục gây án trong quá trình bỏ trốn, lực lượng công an đã huy động bốn tổ công tác tỏa đi nhiều hướng truy bắt.

Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định Thảo đã mang số vàng cướp được bán tại một tiệm vàng ở phường Phước Hội với giá 40 triệu đồng, sau đó thuê taxi bỏ trốn về TP HCM.

Sau hơn 30 giờ truy xét, sàng lọc hàng loạt nguồn thông tin, đến 20h ngày 8/10, lực lượng Công an đã khoanh vùng, phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với Thảo đang ẩn náu tại một khách sạn ở phường Thủ Dầu Một (TP HCM) và ập vào khống chế thành công.

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

