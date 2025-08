Bắt đối tượng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản ở Lào Cai

Ngày 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an xã Việt Hồng vừa xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ đối tượng Trần Văn Tuấn, sinh năm 1988, trú tại Bản Nả, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Trần Văn Tuấn.

Trước đó, ngày 4/6/2025, Công an xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo tại thôn Gò Cấm, xã Việt Hồng xảy ra vụ mất trộm 1 chiếc cưa máy nhãn hiệu Husqvarna 365 trị giá gần 6 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an xã đã tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh điều tra, ngày 31/7/2025, tổ công tác đã phát hiện và tiến hành triệu tập đối với đối tượng Trần Văn Tuấn.

Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết Tuấn là đối tượng nghiện ma tuý rất nguy hiểm và đã có 4 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Thành công trong việc khám phá nhanh vụ án trộm cắp tài sản thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Việt Hồng nói riêng và lực lượng Công an tỉnh Lào Cai nói chung trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Công an xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản, đồng thời báo cáo cơ quan Công an ngay khi có sự việc xảy ra.

