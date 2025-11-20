Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng 'đập đá' tại nhà riêng ở Vĩnh Long

Các đối tượng đang say sưa “đập đá”, bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang.

Hạo Nhiên

Ngày 20/11, thông tin từ Công an xã Mỹ Long (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 04 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 14h20 ngày 15/11, Công an xã Mỹ Long phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng đang tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại 01 hộ gia đình ở ấp III, xã Mỹ Long.

z7229504744694-9b9e04d3eed3a2ec12f0c9247d4632aa.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ, gồm: L.N.H.K, N.V.P, P.T.H và N.L.M.T (cùng sinh năm 2009, cùng ngụ xã Mỹ Long).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận cùng nhau góp tiền mua ma tuý đá, trong lúc đang sử dụng thì lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Hiện, vụ việc đang đuọc cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Đập đá #sử dụng ma tuý #Công an #Vĩnh Long #bắt quả tang

