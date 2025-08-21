Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt hai đối tượng trộm cắp điều hòa của nhà dân ở Bắc Ninh

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thiết và Lê Trọng Trường đã đột nhập vào nhà dân trong đêm để trộm cắp cục nóng, máy lạnh điều hòa trị giá hàng triệu đồng.

Gia Đạt

Ngày 21/8, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

capture-9814.png
Hai đối tượng cùng tang vật vụ trộm.

Theo đó, ngày 15/8/2025, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng T.B, sinh năm 1974, ở Tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh về việc: Buổi sáng cùng ngày, chị B. phát hiện tại quán của gia đình ở Tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh bị kẻ gian trộm cắp 1 máy lạnh điều hòa, 1 cục nóng của điều hoà nhãn hiệu Nagakawa, loại 9000 BTU và 1 cục nóng của điều hoà nhãn hiệu Casper, loại 12000 BTU. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 4.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã phân công lực lượng tập trung xác minh, nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng.

Đến ngày 16/8/2025, Công an phường đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1995 và Lê Trọng Trường, sinh năm 1994, đều trú tại Tổ dân phố Yên Tập Bến, phường Yên Dũng đồng thời thu giữ được toàn bộ tài sản bị trộm cắp. Hiện Nguyễn Văn Thiết và Lê Trọng Trường đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Bắc Ninh #trộm cắp #điều hòa #đối tượng #bắt giữ #đột nhập

Bài liên quan

Xã hội

Truy tìm đối tượng người Trung Quốc liên quan đến vụ trộm cắp tài sản

Cơ quan Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm đối tượng Wang Meng có quốc tịch Trung Quốc liên quan vụ trộm khoảng 600 triệu đồng.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Wang Meng (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) để phục vụ điều tra vụ trộm tài sản khoảng 600 triệu đồng xảy ra tại phường Ngũ Hành Sơn vào ngày 16/8.

Theo điều tra, khoảng 15h35 ngày 16/8, chị Lê Thị Thùy Tr. (SN 2000, trú Đà Nẵng) cùng bạn trai là anh Li Peng (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trên đường Lê Quang Đạo, lấy trộm tiền mặt và trang sức.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp kiện hàng ở Cảng hàng không Nội Bài

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các đối tượng đã trộm các kiện hàng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái (SN 2000), Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2004), cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996), trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

tai-xuong.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Giám đốc doanh nghiệp ở TP HCM bị khởi tố vì đổ trộm hàng trăm tấn rác

Giám đốc của một doanh nghiệp cùng nhân viên ở xã Long Hải, TP HCM bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên tục đổ trộm hàng trăm tấn rác thải trái phép.

Ngày 20/8, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm tại xã Long Hải, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm tại xã Long Hải, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam

Khai trương Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam chính thức khai trương, đánh dấu nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 10 năm qua của tập thể các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu.