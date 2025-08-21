Bắt hai đối tượng trộm cắp điều hòa của nhà dân ở Bắc Ninh

Hai đối tượng Nguyễn Văn Thiết và Lê Trọng Trường đã đột nhập vào nhà dân trong đêm để trộm cắp cục nóng, máy lạnh điều hòa trị giá hàng triệu đồng.

Ngày 21/8, Công an phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ trộm.

Theo đó, ngày 15/8/2025, Công an phường Yên Dũng tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng T.B, sinh năm 1974, ở Tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh về việc: Buổi sáng cùng ngày, chị B. phát hiện tại quán của gia đình ở Tổ dân phố 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh bị kẻ gian trộm cắp 1 máy lạnh điều hòa, 1 cục nóng của điều hoà nhãn hiệu Nagakawa, loại 9000 BTU và 1 cục nóng của điều hoà nhãn hiệu Casper, loại 12000 BTU. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 4.000.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Yên Dũng đã phân công lực lượng tập trung xác minh, nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm đối tượng.

Đến ngày 16/8/2025, Công an phường đã làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1995 và Lê Trọng Trường, sinh năm 1994, đều trú tại Tổ dân phố Yên Tập Bến, phường Yên Dũng đồng thời thu giữ được toàn bộ tài sản bị trộm cắp. Hiện Nguyễn Văn Thiết và Lê Trọng Trường đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

