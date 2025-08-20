Khởi tố nhóm đối tượng trộm cắp kiện hàng ở Cảng hàng không Nội Bài

Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, các đối tượng đã trộm các kiện hàng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái (SN 2000), Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2004), cùng trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn (SN 1996), trú tại xã Nội Bài, TP Hà Nội về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý hàng hóa tại khu vực kho hàng thuộc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Nguyễn Văn Thái đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng ngày 30/6/2025, Thái điều khiển xe ô tô đến kho hàng rồi cùng Nguyễn Mạnh Hoàng lấy đi 14 kiện hàng. Các đối tượng dùng dao nhọn rạch kiện hàng lấy trộm 138 máy tính mini.

Tối ngày 1/7/2025, Thái liên hệ Nguyễn Hồng Sơn để bán hộ máy tính. Sơn đồng ý và tìm được chỗ mua với giá 1.820.000 đồng/1 máy tính, nhưng chỉ báo lại với Thái là 1.400.000 đồng/1 máy. Sơn hưởng số tiền chênh lệch và còn được hưởng 20% tổng số tiền bán máy tính.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm cắp, Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Mạnh Hoàng về tội trộm cắp tài sản; Nguyễn Hồng Sơn về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời thu giữ toàn bộ số máy tính bị các đối tượng trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

