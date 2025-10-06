Hà Nội

Xã hội

Bắt nghi phạm dùng súng sát hại 3 người ở Đồng Nai

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt được nghi phạm Lê Sỹ Tùng để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Hải Ninh

Lê Sỹ Tùng (SN 1992, trú tại phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) là nghi phạm dùng súng bắn chết 3 người trong vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

88888.jpg
Nghi phạm Lê Sỹ Tùng.

Trước đó, khoảng 7h ngày 3/10, người dân phát hiện 2 vợ chồng chủ Đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh cùng người cháu trai đều đã tử vong. Danh tính các nạn nhân sau đó được cảnh sát xác định là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên) và Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên).

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

887766.jpg
Thời điểm xảy ra vụ án có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ. Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự đã phân công các tổ công tác nhanh chóng tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan Công an đã tập trung lực lượng, khẩn trương truy xét hung thủ gây ra vụ án, đồng thời phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để người dân cung cấp thông tin liên quan nếu phát hiện nghi phạm. Đến chiều 5/10, cảnh sát bắt được Tùng khi đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh. Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem camera ghi lại thời điểm xảy ra vụ án:

#Đồng Nai #giết người #bắt nghi phạm #vụ án mạng #Lê Sỹ Tùng #cảnh sát

