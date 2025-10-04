Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

3 người tử vong ở Đồng Nai do bị tên cướp bắn vào đầu

Liên quan tới vụ 3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai, kết quả khám nghiệm cho thấy các nạn nhân đều bị bắn vào vùng đầu.

Theo Xuân An - Hoàng Anh/ Vietnamnet

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an khẩn trương điều tra, truy xét vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra tại đại lý thu mua nông sản T.H (thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai).

tham-an-1-1871.jpg
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã cử tổ công tác phối hợp, hỗ trợ điều tra. Lực lượng chức năng đang tập trung thu thập chứng cứ, truy tìm dấu vết hung thủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy 3 nạn nhân tử vong do bị bắn vào vùng đầu. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của gia đình ghi lại một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà vào thời điểm xảy ra án mạng.

Cơ quan công an đang huy động lực lượng, khẩn trương truy bắt nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện người có biểu hiện nghi vấn liên quan vụ án.

tham-an-2-1872.jpg
Camera an ninh ghi lại chân dung nghi phạm. Ảnh: A.X

Trước đó, vào khoảng 7h ngày 3/10, người dân phát hiện 3 thi thể tại căn nhà là nơi đặt đại lý thu mua nông sản T.H. gồm: ông Đ.D.T. (SN 1978, chủ vựa), bà C.H.H. (SN 1977, vợ ông T.) và cháu trai Đ.T.T. (SN 2014).

Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương, két sắt và nhiều vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

#cướp ở đồng nai #đồng nai #Giết người #cướp tài sản

Bài liên quan

Xã hội

Bắt 2 đối tượng vờ mua đồ rồi cướp tài sản của chủ cửa hàng tạp hóa

Bà T.T.N đang bán hàng tạp hóa tại nhà có 2 đối tượng vào hỏi mua đồ, trong lúc đang tính tiền thì các đối tượng giật lấy túi đồ bỏ chạy.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày 30/9, Công an xã Na Sầm nhận được tin báo của bà T.T.N, sinh năm 1955, nơi cư trú tại thôn Nà Tềnh, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn với nội dung: Khoảng 16h10 ngày 30/9, bà T.T.N đang bán hàng tạp hóa tại nhà, có 2 đối tượng là người nam giới vào hỏi mua 6 cây thuốc lá và 1 mũ lưỡi chai, trong lúc đang tính tiền thì các đối tượng giật lấy túi đồ rồi lên xe máy không biển số bỏ chạy theo đường Quốc lộ 4A về hướng Cao Bằng.

du-an-moi-1.jpg
Đối tượng Trương Tất Tùng và Lục Văn Thuận cùng tang vật tại Cơ quan Công an.
Xem chi tiết

Xã hội

Lĩnh án tù vì tội giết người khi đi hát karaoke ở Quảng Ninh

Trong lúc xung đột, Đại cùng Nam nhiều lần dùng dao tấn công, khiến anh Bình bị thương nặng.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Đại (sinh năm 1995) và Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1995), trú tại phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều (nay là phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Giết người” theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

dsfsg.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Kẻ cuồng ghen gây thảm án 3 người chết ở Phú Thọ bị xử lý sao?

Do ghen tuông cho rằng vợ từng cặp bồ với hai người đàn ông nên Vũ Phương Nhung đã ra tay sát hại vợ mình cùng hai người đàn ông, gây rúng động dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vũ Phương Nhung (SN 1987, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Khoảng 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường KCN Phú Hà, Nhung dùng dao nhọn đâm anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1988, quê Tuyên Quang) và chị Cao Thị Yến (SN 1995, vợ của Nhung), khiến hai người này chết tại hiện trường. Nhung tiếp tục đi xe máy đến chỗ ở của Nguyễn Tiến Đạt (SN 1985, trú tại phường Vân Phú và dùng dao đâm anh Đạt dẫn đến tử vong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới