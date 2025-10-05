Hà Nội

Truy bắt nghi phạm đâm tử vong cô gái trẻ trên vỉa hè ở TP HCM

Án mạng xảy ra trên địa bàn phường Tam Thắng (TP HCM) khiến một cô gái trẻ tử vong. Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm.

Theo Tiến Dũng - Quốc Toàn/Pháp luật Việt Nam

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 20h cùng ngày, tại hẻm 106 đường Trương Văn Bang, phường Tam Thắng. Nạn nhân, được xác định là chị D.H. (25 tuổi), nằm sấp, bất động trên vỉa hè trước một tòa nhà kinh doanh căn hộ cho thuê, cơ thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Chị D.H. đang làm việc tại một quán bar trên địa bàn phường Tam Thắng.

07adce78-3780-427c-9481-8fe20f060133.jpg
Hiện trường vụ án mạng.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi vụ việc xảy ra, họ thấy một nam thanh niên đi theo chị H. Sau đó, người này đã dùng hung khí tấn công chị H một cách dã man, khiến chị gục xuống đường. Nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong tại hiện trường.

Cơ quan điều tra nhận định nghi phạm là người quen của nạn nhân. Động cơ ban đầu của vụ án mạng liên quan đến mâu thuẫn ghen tuông cá nhân.

Công an tiến hành phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời truy bắt nghi phạm.

