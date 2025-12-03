Hà Nội

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh bạn nhậu chấn thương sọ não

Chỉ vì khuyên bạn nhậu đi nghỉ, ông T.V.V bị La Văn Lộc dùng một khúc gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.

Hạo Nhiên

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với La Văn Lộc (SN 1999, trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 7h ngày 30/11, La Văn Lộc và ông T.V.V (sinh năm 1977) cùng một người quen ngồi nhậu tại nhà của Lộc. Đến khoảng 11h, cuộc nhậu kết thúc, ông V ra về trước.

doi-tuong-loc-tai-co-quan-cong-an.jpg
Đối tượng La Văn Lộc.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ông V sang nhà hàng xóm của Lộc để xin đồ nhậu. Khi vừa đến trước cửa nhà hàng xóm nhìn sang, ông V thấy Lộc vẫn còn ngồi trong nhà nên khuyên Lộc đi nghỉ. Bất ngờ, Lộc dùng một khúc gỗ gần đó lao ra đánh vào đầu khiến ông V gục tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã đưa ông V đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Chẩn đoán ban đầu xác định ông V bị chấn thương sọ não.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

