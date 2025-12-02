Triệt xoá đường dây mua bán ma túy Tobaco qua mạng Telegram

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy Tobaco qua mạng Telegram, bắt giữ 2 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 02/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Viết Anh Dũng (SN 2000, trú xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) cùng Lê Thị Mạo (SN 1999, hộ khẩu thường trú xã Sơn Hồng, tạm trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một hội nhóm trên ứng dụng Telegram hoạt động mua bán trái phép chất ma túy dạng cỏ tẩm ướp (Tobaco) với số lượng lớn, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Hai đối tượng Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định hai đối tượng chủ chốt là Nguyễn Viết Anh Dũng và Lê Thị Mạo. Cả hai sống chung như vợ chồng tại phòng trọ trên đường Nam Ngạn (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau thời gian theo dõi, lực lượng Công an đã bắt quả tang Dũng và Mạo khi đang mang theo 3 gói ma túy Tobaco để giao cho người mua.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng, lực lượng công an thu giữ khoảng 1kg ma túy Tobaco thành phẩm, 9kg nguyên liệu thảo mộc khô, 11 chai (5 lít) dung dịch dùng để tẩm ướp, 200 hộp giấy để đóng gói ma túy, 6 cuộn băng dính, nhiều túi zip để chia nhỏ, 1 cân tiểu ly và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã mua nguyên liệu và dung dịch ma túy qua Telegram, sau đó tự tẩm ướp tạo thành ma túy Tobaco để bán lẻ cho nhiều đối tượng ở Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cà Mau. Còn Mạo giữ vai trò giúp sức tích cực khi mua bán nhằm hưởng lợi chung.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

