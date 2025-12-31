[Live] Chào năm mới 2026, mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới

Trong thời khắc thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026, người dân Việt Nam tràn đầy lạc quan, tin tưởng vào năm mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới.

*8h40: Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn) đã thu hút rất đông người dân tập trung, chờ đón chương trình countdown chào mừng năm mới 2026.

*8h30: Hàng vạn người đổ về Phố đi bộ Hồ Gươm để chờ đón chương trình countdown chào năm mới 2026.

* 8h27: Tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt ghi nhận đông đảo người dân đến xem tiết mục chào mừng năm mới 2026.

* Từ 20h tối 31/12, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng), trước khi chương trình nghệ thuật “Hải Phòng chào năm mới” diễn ra, Nhà hát chèo Xứ Đông trình diễn vở “Hiền sĩ xứ Đông”. Tác phẩm do TS Trần Đình Ngôn, cây bút gạo cội của sân khấu chèo đương đại viết kịch bản; đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường dàn dựng; Nghệ sĩ ưu tú Thanh Nam phụ trách phần âm nhạc. Cùng sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công của Nhà hát chèo Xứ Đông.

Từ 22h ngày 31/12, Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng chào năm mới 2026" sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông (phường Lê Thanh Nghị) và Quảng trường Nhà hát TP Hải Phòng (phường Hồng Bàng). Tại hai địa điểm trên sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa vào lúc 0h00 ngày 1/1/2026 để chào mừng năm mới 2026.

* Nghệ An tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 – Hào khí Sông Lam”, diễn ra tại Quảng trường Ánh sáng – VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, chương trình chào đón năm mới 2026 diễn ra với phần trình diễn nghệ thuật, nghi thức countdown và màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút.

* Nằm trong chương trình Festival hoa kiểng Sa Đéc lần 2, ngày cuối cùng của năm 2025, từ buổi chiều đông đảo người dân đã có mặt rất đông tại khu vực Quảng trường Sa Đéc để tham dự các chương trình nghệ thuật chào đón năm mới.

19h20: Dòng người đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm càng ngày càng đông

19h15: Tại điểm cầu Lâm Đồng, công tác chuẩn bị tại phường Phan Thiết - một trong ba địa điểm countdown tại tỉnh Lâm Đồng, công tác chuẩn bị đã bắt đầu hoàn tất.

19h00: dòng người đa phần là các bạn trẻ đồ về khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm từ sớm để xem chương trình countdown.

Trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, cả thế giới hân hoan chào đón năm mới 2026 với những lễ hội ánh sáng và âm nhạc hoành tráng.

Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bước sang năm mới, tiếp đến là các nước láng giềng Samoa và Tonga. Nhiều thành phố lớn trên thế giới đón năm mới bằng những màn pháo hoa đặc sắc cùng với phong tục đón năm mới độc đáo mang thông điệp về một sự khởi đầu mới rạng rỡ, tràn đầy niềm tin vào một tương lai hòa bình, thịnh vượng, hợp tác cùng phát triển.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trong thông điệp chào năm mới đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “nghiêm túc hành động”, tăng cường đầu tư cho xóa đói giảm nghèo thay vì chi tiêu cho chiến tranh. Ông Guterres nhấn mạnh một thế giới an toàn hơn phải bắt đầu từ việc ưu tiên con người và hành tinh, đồng thời cảnh báo thế giới đang đứng trước ngã rẽ với hàng loạt thách thức như hỗn loạn, bất ổn, chia rẽ, bạo lực, khủng hoảng khí hậu và những vi phạm có hệ thống luật pháp quốc tế.

Hòa cùng thế giới, nhiều tỉnh thành ở Việt Nam sẵn sàng đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới bằng những màn pháo hoa rực rỡ cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đầu tư công phu và hoành tráng.

Năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và nhân dân Việt Nam – năm bản lề mở đầu kỷ nguyên tăng trưởng mới. Đây là năm đầu tiên triển khai kế hoạch tăng trưởng kinh tế hai con số liên tục của Chính phủ, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Đây cũng là năm của “hành động đột phá, lan tỏa kết quả” trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Những quyết sách lớn, những chương trình hành động cụ thể được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét, lan tỏa từ trung ương đến địa phương, từ khu vực công đến doanh nghiệp và người dân.

Trước thềm năm mới 2026, năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm khi trả lời phỏng vấn báo chí đã gửi đi một thông điệp ngắn gọn, chân thành. Với Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc vì sự tin tưởng, vì những hy sinh thầm lặng, vì sự nhẫn nại và nghĩa tình mà đồng bào ta đã dành cho nhau và dành cho đất nước trong những năm nhiều biến động. Tổng Bí thư mong mỗi gia đình đón năm mới bình an; mỗi người bước vào năm mới với một điều giản dị: làm tốt hơn công việc của mình, đời sống vật chất và tinh thần tốt lên từng ngày. Khi hàng triệu điều “tốt hơn” ấy cộng lại, đất nước sẽ mạnh lên một cách bền vững.

Tổng Bí thư cũng mong đội ngũ cán bộ, đảng viên ở mọi cấp luôn ghi nhớ: chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng lớn; càng có quyền thì càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, liêm chính và sự gương mẫu. Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm; việc gì gây phiền cho dân thì phải hết sức tránh; điều gì sai thì phải sửa, điều gì tốt thì phải bảo vệ.

Với bạn bè và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn trân trọng thiện chí, tin cậy và hợp tác. “Chúng tôi mong muốn cùng các quốc gia, tổ chức và nhân dân trên thế giới xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển; Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm, cùng chung tay giải quyết những thách thức chung như biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, phát triển bao trùm, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi tin rằng những điều tốt đẹp nhất luôn bắt đầu từ sự tôn trọng lẫn nhau, từ đối thoại chân thành và từ những hợp tác mang lại lợi ích cho nhân dân các nước và các dân tộc trên thế giới”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.