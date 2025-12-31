Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng cung cấp các đường link, trang web giả mạo ngân hàng

Các bị can trên đã nhiều lần đồ họa, mua tên miền để tạo lập các đường link, trang web giả mạo các ngân hàng để cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo.

Gia Đạt

Ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, xảy ra năm 2024, 2025 tại tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, thành phố trên cả nước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Tuyền, sinh năm 1991, trú tại Ấp Hội Thành, xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long và Trần Thị Phương Anh, sinh năm 1992, trú tại 05/54/20 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, thành phố Hải Phòng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 290 - Bộ luật Hình sự.

602332838-1352992436864999-4643183431777887155-n.jpg
Cơ quan Công an đọc các quyết định đối với 2 đối tượng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, các bị can trên đã nhiều lần đồ họa, mua tên miền để tạo lập các đường link, trang web giả mạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cung cấp cho nhóm đối tượng lừa đảo tại Campuchia; giúp các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng gửi cho các bị hại truy cập vào các đường link thu thập thông tin tài khoản, mã OTP. Qua đó, chiếm đoạt số tiền hơn 1,5 tỷ đồng¸ riêng 2 bị can hưởng lợi số tiền 235 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Cơ quan Công an bắt giữ và khởi tố các đối tượng có hành vi trên trong đường dây lừa đảo tại Campuchia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân nâng cao cảnh giác, không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua mạng xã hội. Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, hãy liên hệ ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Nguồn: ĐTHĐT.

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Khởi tố giám đốc công ty tổ chức show “Về đây bốn cánh chim trời”

Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education bị Công an TP Hà Nội khởi tố để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

544433.jpg
Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xã hội

Máy xúc hất văng xe máy trên Quốc lộ ở Phú Thọ, hai người bị khởi tố

Máy xúc lưu thông trên QL32 qua xã Tam Nông gây tai nạn làm nữ sinh bị thương nặng, cơ quan công an đã khởi tố lái xe và chủ phương tiện.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (SN 1998, trú khu Hạ Bạc, xã Yên Lập) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (SN 1993, trú khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Xã hội

Nữ giúp việc ở Phú Thọ bị khởi tố vì trộm lợn đất 10 triệu đồng

Lợi dụng việc từng được thuê dọn vệ sinh, một nữ giúp việc tại xã Thọ Văn, Phú Thọ đã trộm lợn đất chứa hơn 10 triệu đồng của gia chủ, hiện đã bị khởi tố.

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 30/12 cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra vừa khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1999) trú tại khu 2, xã Thọ Văn về hành vi trộm cắp tài sản.

doi-tuong-nguyen-thi-thanh-huong-chi-noi-thuc-hien-hanh-vi-trom-cap.jpg
Nguyễn Thị Thanh Hương và vị trí trộm lợn đất. Ảnh: CA
