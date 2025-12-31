Các điểm bắn pháo hoa đón năm mới 2026 trên cả nước

Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026.

Dịp Tết Dương lịch 2026, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa. Trong đó, đa số các địa phương bắn pháo hoa trong vòng 15 phút, từ 23h45 đêm 31/12 đến 0h ngày 1/1/2026.

Tại Hà Nội, pháo hoa được bắn tại 5 điểm với 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật. Thời gian bắn từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 1/1/2026.

Các điểm bắn pháo hoa gồm: Hai trận địa tại phường Hoàn Kiếm, trong đó có khu vực trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới; Đảo dừa Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); Khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ); Hồ Văn Quán (phường Hà Đông). Trong đó, hai trận địa tại Hồ Hoàn Kiếm mỗi trận địa 700 quả; pháo hoa tầm thấp mỗi trận địa 60 giàn và nhiều giàn pháo hoa hỏa thuật.

Cùng với hoạt động bắn pháo hoa, thành phố tổ chức Chương trình chào năm mới 2026 (Countdown 2026) với chủ đề "Mở kết nối thật 2", diễn ra từ 19h đến 24h ngày 31/12/2025 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

TP HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa diễn ra từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2026.

3 điểm tầm cao gồm: khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh) – dự kiến bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, kèm 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật; khu Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu), mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm tầm thấp gồm: Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn) và khu Biệt thự Kim Long – cầu Rạch Đỉa (xã Nhà Bè); mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Trước các màn bắn pháo hoa là các sự kiện countdown quy mô lớn. Trong đó, countdown Tiger Remix 2026 sẽ diễn ra tối ngày 31/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời mở rộng sang đường Lê Lợi, Công viên Lam Sơn và khu vực Nhà hát Thành phố. Countdown 2026 tại The Global City sẽ diễn ra từ 15h đến khuya ngày 31/12/2025, kết hợp biểu diễn nghệ thuật và pháo hoa hiệu ứng, phục vụ đông đảo người dân và du khách.

Trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, TPHCM cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú. Tiêu biểu là lễ hội Hozo City Tet Fest 2025 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, kéo dài 5 ngày với các hoạt động âm nhạc, sáng tạo, khép lại bằng màn đếm ngược chào năm mới tối ngày 31/12/2025.

Tại Hải Phòng, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Nhà hát thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông vào 0h ngày 1/1/2026. Màn pháo hoa sẽ diễn ra ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới, tạo điểm nhấn khép lại năm cũ và chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng.

Tại Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật countdown chào năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long), kết hợp bắn pháo hoa tầm cao sẽ diễn ra tối ngày 31/12/2025. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 50.000 người tham gia, kéo dài khoảng 180 phút với nhiều loại hình nghệ thuật như ca múa nhạc, xiếc, sân khấu hóa, nhạc điện tử cùng công nghệ trình chiếu hiện đại, hệ thống âm thanh, ánh sáng, visual và mapping.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình “Chào năm mới - 2026” từ 22h30 ngày 31/12/2025. Điểm nhấn của sự kiện là các tiết mục nghệ thuật, hoạt náo, màn đếm ngược và bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc bước sang năm mới. Màn bắn pháo hoa dự kiến kéo dài khoảng 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Quảng trường Lam Sơn.

Tại Nghệ An, địa phương tổ chức bắn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật countdown với chủ đề “Nghệ An chào 2026 - Hào khí Sông Lam”. Sự kiện diễn ra tối 31/12/2025, tại Quảng trường Ánh sáng - VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò).

Tại tỉnh Lâm Đồng, chương trình “Countdown - Chào năm mới 2026” dự kiến tổ chức vào tối 31/12/2025, với nhiều nội dung, trong đó có màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Pháo hoa sẽ được bắn trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại 3 địa điểm: Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt); Khu vực Nhà hát và Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (đường Nguyễn Tất Thành, phường Phan Thiết); Khu vực Tây Lâm Đồng (Gia Nghĩa cũ).

Tại Quảng Ngãi, dự kiến tổ chức bắn pháo hoa vào 20h10 ngày 1/1/2026, ngay sau chương trình nghệ thuật chào năm mới. Chương trình nghệ thuật tổng hợp có thời lượng từ 90 đến 100 phút, với nhiều tiết mục biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách. Địa điểm bắn pháo hoa được bố trí tại Trung tâm xã Măng Đen, khu vực phía trước Tượng đài Chiến thắng Măng Đen.

Tại Khánh Hòa, tối 31/12/2025, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang, Khánh Hòa) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng màn trình diễn âm nhạc điện tử của các DJ nổi tiếng thế giới. Đặc biệt, chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa trong thời khắc giao thừa với thời lượng 15 phút.

Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới 2026 (Tết Dương lịch 2026) tại cầu Hóa An, phường Trấn Biên. Loại pháo hoa được bắn là pháo nổ tầm thấp với thời lượng 15 phút từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2026.

Trong khi đó tại Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa kết hợp tầm cao và tầm thấp, với độ cao khoảng 150m, thời lượng từ 10-15 phút. Màn bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong khung giờ từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.