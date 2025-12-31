Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 Luật, Pháp lệnh

Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 14 Luật và 1 Pháp lệnh vừa được thông qua.

Chiều 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV thông qua.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước Cấn Đình Tài đã công bố các Luật và Pháp lệnh vừa được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thông qua gồm: Luật dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Viên chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, việc công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật, pháp lệnh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện thẩm quyền hiến định của Chủ tịch nước trong công bố luật, đồng thời góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của quá trình lập pháp; tạo điều kiện để các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nắm bắt những quy định mới của hệ thống tư pháp.

Ông Tài đề nghị các bộ, ngành và cơ quan liên quan khẩn trương rà soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị điều kiện bảo đảm, tăng cường phối hợp và hướng dẫn thống nhất từ Trung ương đến địa phương, hạn chế khoảng trống pháp lý và vướng mắc khi áp dụng.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng dễ hiểu, đúng trọng tâm, để quy định mới được nhận diện đúng, thực hiện đúng và giám sát được.

Tại họp báo, Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - đã trao đổi thông tin về những điểm mới, nội dung chính về các Luật, Pháp lệnh do Bộ Công an là cơ quan chủ trì soạn thảo.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các Bộ, ngành khác cũng đã thông tin những điểm mới, nội dung chính của các Luật, Pháp lệnh do cơ quan soạn thảo.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 chương, 28 điều. Luật quy định phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng thuộc các lĩnh vực chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Theo đó, nội dung điều luật được xây dựng trên cơ sở phân loại lĩnh vực theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp tinh gọn (13 lĩnh vực). Đây cũng là kết quả nghiên cứu, rà soát, kế thừa Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và nội dung bí mật nhà nước tại 35 danh mục bí mật nhà nước hiện hành.

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân gồm 5 chương, 45 điều với nhiều điểm mới mang tính đột phá. Theo đó, Luật chỉ quy định những vấn đề mang tính ổn định, có giá trị lâu dài; các nội dung khác giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để bảo đảm tính linh hoạt, chủ động trong thực tiễn thi hành Luật; bổ sung nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên tắc hoạt động giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nguyên tắc bảo đảm gắn kết giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương.

Luật bổ sung các quy định về phân công, phân cấp, phân quyền, phối hợp trong hoạt động giám sát; sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến bảo đảm thực hiện nghị quyết, kết luận, yêu cầu, kiến nghị giám sát; sửa đổi, bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, cơ quan của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân và thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong hoạt động giám sát...

Hai luật trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026.

Luật Viên chức gồm 6 chương, 43 điều. Luật Viên chức năm 2025 đã thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ công tác quản lý viên chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, nâng cao chất lượng hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với yêu cầu đối mới sáng tạo và chuyển đổi số trong giai đoạn mới. Luật đã đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm; bổ sung, hoàn thiện quy định về nghĩa vụ, quyền của viên chức; tạo liên thông trong sử dụng nguồn nhân lực giữa khu vực công và khu vực tư; thực hiện cơ chế thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế đánh giá viên chức; ứng dụng công nghệ số, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã sửa đổi, bổ sung 10 điều và bổ sung 1 mục (gồm 4 điều). Luật đã quy phạm hóa chủ trương của Đảng về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc. Luật được ban hành sẽ góp phần hoàn thiện, đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, tạo lập môi trường phát triển công nghiệp an ninh phục vụ toàn hệ thống chính trị và xã hội, hướng đến xuất khẩu, đóng góp tích cực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số quốc gia.

Luật Tình trạng khẩn cấp gồm 6 chương, 36 điều. Việc ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật về tình trạng khẩn cấp; tạo lập cơ sở pháp lý cho việc thi hành pháp luật nhằm tăng cường tính chủ động trong việc ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp, góp phần bảo vệ Nhà nước, bảo vệ Nhân dân và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các luật trên đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025. Việc xây dựng Pháp lệnh nhằm bảo đảm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân phù hợp với mô hình tổ chức mới ở các cấp; bảo đảm cơ sở pháp lý vững chăc và phát huy vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của lực lượng Công an cấp tỉnh và Công an cấp cơ sở (cấp xã) trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo vệ môi trường; nhất là việc bảo đảm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm từ sớm, từ đầu, từ cơ sở...