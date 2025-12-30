Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Quảng Trị tiêu hủy hàng nghìn loại mỹ phẩm, thực phẩm 'lậu'

Đây là những mặt hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hàng quá hạn sử dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hạo Nhiên

Ngày 30/12, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức họp, thống nhất phương án và tiến hành tiêu hủy số tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu theo quy định.

Theo đó, số hàng hóa bị tiêu hủy gồm 5.005 đơn vị sản phẩm, chủ yếu là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các loại thực phẩm, bia chai và một số sản phẩm thời trang như áo, quần, với tổng trị giá gần 270 triệu đồng.

anh-2-4-17670711041091580819050.jpg
Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng lậu, không rõ nguồn gốc.

Đây đều là các mặt hàng vi phạm quy định về lưu thông trên thị trường, như hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, hàng quá hạn sử dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã được đưa đi tiêu hủy tại bãi rác chung Đồng Hới - Bố Trạch (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Quá trình tiêu hủy diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của các thành viên Hội đồng Tiêu hủy, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, an toàn và không để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản trong suốt quá trình thực hiện.

#quảng trị #quản lý thị trường #tiêu huỷ #thực phẩm bẩn #nhập lậu #tiêu hủy hàng lậu

Bài liên quan

Xã hội

Bắt giữ hơn 200kg thực phẩm 'bẩn' ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, thu giữ hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Ngày 27/12, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ xe tải chở hơn 200kg thực phẩm không có nhãn mác hàng hóa, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Trước đó, vào khoảng 20h20 ngày 25/12, tại Km 486 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Nam Hồng Lĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Quốc lộ 1A, tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 43H-028.16 do tài xế Bơ Nướch Lý (SN: 1995, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

2 cơ sở giết mổ lợn ở Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ ở Hưng Yên, phát hiện hàng nghìn kg thịt lợn bẩn, mang mầm bệnh, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên và Công an phường Mỹ Hào, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên vừa kiểm tra đột xuất đối 2 cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn của ông Nguyễn Khắc Q, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh, giết mổ lợn này có số lượng lớn động vật (lợn), sản phẩm động vật các loại (thịt lợn, xương lợn, thủ lợn, mỡ...). Tiến hành kiểm kê, Đoàn kiểm tra ghi nhận có tổng cộng 4.738,8 kg động vật và sản phẩm động vật các loại. Lợn sống: 9 con có biểu hiện ủ rũ, mệt mỏi, da đỏ, khó thở, thở gấp, đi đứng loạng choạng, tiêu chảy. Thịt lợn và nội tạng từ lợn trên sân có màu sắc tím bầm, lốm đốm đỏ, mùi hôi tanh khó chịu, bề mặt nhão, đàn hồi kém, chảy nước nhớt. Thịt lợn và sản phẩm từ lợn trong kho lạnh có màu sắc nâu sẫm, mùi hôi tanh khó chịu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cao Bằng phát hiện hơn 2,2 tấn lá cây thuốc lá khô không rõ nguồn gốc

Lực lượng chức năng Cao Bằng tạm giữ hàng tấn lá cây thuốc lá khô không có giấy tờ hợp lệ, mở rộng điều tra xử lý theo pháp luật.

Đội Quản lý thị trường số 6 phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng và Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn xã Quảng Uyên, xã Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 2 phương tiện vận tải gồm ô tô biển kiểm soát 15x0xx.x7 và ô tô biển kiểm soát x9x-xx7.2x do ông N.V.K và ông Đ.V. D có địa chỉ thường trú tại tỉnh Bắc Ninh điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới