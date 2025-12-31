Hà Nội

Xã hội

Giải cứu cháu bé bị lừa xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia

Tổ công tác đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời cháu M.K.T khi đang được một đối tượng người Campuchia đưa đến vườn cao su tại xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh.

Gia Đạt

Ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, rạng sáng ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được thông tin của anh M.K.L trú tại xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang về việc con trai của anh là cháu M.K.T, sinh năm 2010, bỏ nhà đi từ đêm 23/12/2025, nghi ngờ cháu T bị các đối tượng trên mạng xã hội lừa đảo, dụ dỗ bán sang Campuchia.

capture.png
Cơ quan Công an bàn giao chau bé cho gia đình.

Xác định đây là một vụ lừa đảo, dụ dỗ nhằm đưa người lao động trẻ tuổi vào các tụ điểm hoạt động lừa đảo qua không gian mạng tại Campuchia, để kịp thời ngăn chặn, Phòng Cảnh sát hình sự đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng An ninh hàng không của Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ đội biên phòng tổ chức điều tra, xác minh, truy tìm cháu T.

Đến 18h30’ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời cháu M.K.T khi đang được một đối tượng người Campuchia đưa đến vườn cao su tại Tổ 10, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh. Tổ công tác đã đưa cháu T và đối tượng có liên quan về Đồn Biên phòng Tân Hà để điều tra, đấu tranh làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo mọi người dân: Không tin các lời mời gọi việc làm “việc nhẹ, lương cao”, thu nhập bất thường trên mạng xã hội. Tuyệt đối không tự ý di chuyển theo sự sắp xếp của người lạ, nhất là ra khu vực biên giới. Phụ huynh cần quan tâm, quản lý việc sử dụng mạng xã hội của con em; kịp thời trao đổi khi thấy dấu hiệu bất thường.

Khi cần tìm việc, hãy thông qua kênh chính thống, doanh nghiệp rõ ràng, có hợp đồng, địa chỉ cụ thể. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn về việc công dân bị lừa đảo, dụ dỗ xuất nhập cảnh trái phép sang nước ngoài, người dân hãy kịp thời thông báo cho lực lượng Công an nơi gần nhất hoặc đồng chí Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang (SĐT 0858.828.989) để được hướng dẫn, ngăn chặn, xử lý.

Nguồn: ĐTHĐT.
