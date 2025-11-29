Bắt quả tang “nữ quái” vận chuyển 600 gam vàng lậu qua biên giới

Đang vận chuyển 600 gam vàng lậu qua biên giới, đối tượng Hoàng Thị Thuần (tỉnh Hưng Yên) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Ngày 29/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng vận chuyển gần 600 gam vàng trái phép qua biên giới.

Đối tượng Hoàng Thị Thuần cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 8h30 ngày 26/11, Tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hoàng Thị Thuần (SN 1981, trú tại Thôn Phù Ủng, xã Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) khi đang nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi vận chuyển gần 600 gam vàng không có giấy tờ hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Hoàng Thị Thuần khai nhận sang Thủ đô Viêng Chăn (Lào) vận chuyển số vàng trên về Việt Nam để lấy 7 triệu đồng tiền công.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

