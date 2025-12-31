Hà Nội

Xã hội

Cơ quan nào của Việt Nam được yêu cầu dẫn độ?

Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

Thiên Tuấn

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam công bố các Luật, Pháp lệnh đã được Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV thông qua. Trong đó, có Luật Dẫn độ.

Tại đây, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết những nội dung mới của Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15.

Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, mục đích của việc ban hành Luật Dẫn độ là hoàn thiện pháp luật về dẫn độ theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế; thúc đẩy hợp tác quốc tế về dẫn độ, nâng cao hiệu quả truy bắt các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn ra nước ngoài; bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng như góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước trong lĩnh vực dẫn độ; tạo nền tảng cho việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế về dẫn độ.

Luật quy định Bộ Công an là Cơ quan trung ương về dẫn độ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và quy định vai trò, nhiệm vụ của Cơ quan trung ương về dẫn độ, trong đó có trách nhiệm lập yêu cầu dẫn độ.

Luật quy định cụ thể hơn về điều kiện và trình tự, thủ tục áp dụng nguyên tắc có đi có lại trong dẫn độ, trong đó Bộ Công an được giao chủ trì xem xét việc áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Luật bổ sung quy định về thông báo liên quan đến hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ, bao gồm thông báo không áp dụng hình phạt tử hình hoặc không thi hành hình phạt tử hình đối với người bị yêu cầu dẫn độ. Các thông báo này được đưa ra trên cơ sở không trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam và phù hợp với tội danh bị nêu trong yêu cầu dẫn độ.

Luật phân định rõ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm lập và gửi yêu cầu dẫn độ của Việt Nam đi nước ngoài và trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan Việt Nam trong việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết yêu cầu dẫn độ của nước ngoài gửi đến Việt Nam.

Về yêu cầu dẫn độ của Việt Nam gửi đi nước ngoài, Luật bổ sung cơ quan của Việt Nam có thẩm quyền lập yêu cầu dẫn độ bao gồm: Bộ Công an, cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự.

Bổ sung quy định về xử lý trường hợp nước ngoài từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Theo đó, đối với vụ án có người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam mà người đó đã trốn ra nước ngoài nhưng nước ngoài từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam thì cơ quan lập yêu cầu dẫn độ chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để yêu cầu nước nơi người phạm tội đang có mặt hoặc nước người phạm tội mang quốc tịch tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự...

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội khóa XV, chiều ngày 26/11/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Dẫn độ với 426/430 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 99,06% số đại biểu có mặt và 89,87% tổng số đại biểu Quốc hội). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026.

