Xã hội

Phát hiện tài xế ở Quảng Trị dương tính với ma tuý

Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành test nhanh đối với tài xế T.V.C. ở Quảng Trị kết quả dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Hoàng Lý

Ngày 31/12, Phòng CSGT Công an TP Huế đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một tài xế dương tính với ma túy khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

7c4dd1f2-ec7a-4f33-91d2-750001b7d093.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện tài xế dương tính với ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h30 ngày 30/12, tại Km 340+200 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác do đồng chí Mai Công Tuấn làm Tổ trưởng tiến hành dừng kiểm tra phương tiện ô tô biển kiểm soát 74G-005.10 kéo theo rơ móc 74R-011.17 do T.V.C. (SN 1990, trú tại Quảng Trị) điều khiển, lưu thông theo hướng A Lưới 1 đi Bình Điền.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành test nhanh ma túy đối với tài xế C. kết quả cho thấy dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Kiểm tra trên người đối tượng, tổ công tác phát hiện 5 viên nén màu hồng nghi là ma túy. Tiếp tục khám xét phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện thêm 15 viên nghi ma túy.

Hiện Phòng CSGT đang phối hợp với Công an xã A Lưới 2 điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Mua bán ma túy trên sông Hồng:

(Nguồn: VTV1)
#Quảng Trị #tài xê dương tính ma tuý

