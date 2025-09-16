Hà Nội

Xã hội

Bắt giữ đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma tuý ở Quảng Trị

Đang vận chuyển ma tuý tổng hợp đi tiêu thụ, đối tượng N.V.D đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Hạo Nhiên

Ngày 16/9, thông tin từ Công an xã Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 15/9, tại thôn Kim Giao, xã Mỹ Thuỷ (Quảng Trị), Công an xã Mỹ Thủy chủ trì phối hợp với Công an xã Vĩnh Định, Công an xã Hải Lăng, Công an xã Diên Sanh và Đồn Biên Phòng Hải An phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.D (SN 1991, cư trú tại KP2, phường Quảng Trị) đang có hành vi tàng trữ 65 viên nén nghi là ma tuý.

16925-2.jpg
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận 65 viên nén trên là ma tuý tổng hợp loại hồng phiến, xét nghiệm nhanh nước tiểu của đối tượng tại hiện trường cho kết quả dương tính với chất ma tuý loại methamphetamine.

Mở rộng điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 944 viên nén nghi là ma tuý tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xoá đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Ma tuý #tàng trữ #vận chuyển #tiêu thụ #Công an Quảng Trị #bắt giữ

