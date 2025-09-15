Triệt xoá ổ nhóm mua bán, sử dụng trái phép ma tuý ở Quảng Trị

Ngày 15/9, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây mua bán và sử dụng ma túy, bắt giữ 5 đối tượng.

Trước đó, tối 12/9, trong lúc tuần tra, Tổ công tác Công an xã Triệu Phong đã phát hiện, bắt quả nhóm 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trái phép, gồm: N.H.N (sinh năm 2005), N.Đ.P (sinh năm 2002), T.V.H (sinh năm 2010) và N.T.C (sinh năm 2006), cùng trú tại làng Nhan Biều, xã Triệu Phong.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Qua đấu tranh, Công an xã Triệu Phong đã làm rõ đối tượng L.N.M (sinh năm 1996, trú tại Làng Nhan Biều, xã Triệu Phong) có hành vi mua bán ma túy cho nhóm đối tượng trên. Sau quá trình vận động, chiều 13/9, đối tượng L.N.M đã đến Công an xã Triệu Phong để đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

