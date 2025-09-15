Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đột kích sào huyệt ma tuý quy tụ nhiều đối tượng 'cộm cán' ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt nhóm đối tượng có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ hàng chục dao, kiếm các loại.

Thanh Hà

Ngày 15/9, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm ma túy manh động, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, cầm đầu là Lữ Văn Trung (SN 1976) và Lang Văn Vị (SN 1978), cùng trú xã Quỳ Châu. Ổ nhóm này tập hợp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, thường xuyên thay đổi địa điểm tụ tập và tàng trữ hung khí nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

z7013958350874c7bc7b1ed0a4548816a30a625a25182b-16020285.jpg
Các đối tượng (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát xác định nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Hoàng Văn Trung (SN 1981, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã bất ngờ đột kích, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lữ Văn Trung, Lang Văn Vị, Hoàng Văn Trung, Vi Văn Đàn (SN 1976, trú Quỳ Châu) và Tô Văn Long (SN 2002, trú Xuân Bình, Thanh Hóa).

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1,56g heroin, 1 ôtô, 3 xe máy, 40 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng. Đồng thời, kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 16 dao, kiếm, mác các loại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn:

(Nguồn: VTV1)
#Nghệ An #ma túy #sào huyệt #vùng núi #Công an #đột kích

Bài liên quan

Xã hội

Đôi tình nhân ở Đà Nẵng "sa lưới" vì mua bán ma túy

Đôi tình nhân có lai lịch bất hảo ở Đà Nẵng biến phòng trọ thành "tụ điểm" để cất giấu và mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 15/9, thông tin từ Công an phường Điện Bàn Đông (Công an Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 02 đối tượng về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 22h 30 ngày 12/9, Công an phường Điện Bàn Đông bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Thanh Bình (24 tuổi, ở phường Điện Bàn Đông) và Lê Thị Hoa (25 tuổi, ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nam thanh niên vận chuyển 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy

Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 4 bánh heroin và 6.000 viên ma túy.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tổ công tác kế hoạch 1266 Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) và Công an xã Na Son đã bắt quả tang một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

67.jpg
Đối tượng Sùng A Súa cùng tang vật vụ án.
Xem chi tiết

Xã hội

Kiểm tra Bar Lucky Lounge phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Qua xác minh ban đầu, nhóm thanh niên khai nhận đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc sử dụng ma túy tại cơ sở này.

Ngày 15/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an phường Vĩnh Phúc vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn. Cụ thể, Công an phường Vĩnh Phúc đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Bar Lucky Lounge, địa chỉ tại phố Đặng Dung, phường Vĩnh Phúc.

capture-3397.png
Cơ quan chức năng phát hiện phát hiện có nhiều người dương tính với ma túy.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới