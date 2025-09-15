Đột kích sào huyệt ma tuý quy tụ nhiều đối tượng 'cộm cán' ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa bắt nhóm đối tượng có nhiều hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, thu giữ hàng chục dao, kiếm các loại.

Ngày 15/9, thông tin từ Công an xã Quỳ Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá một ổ nhóm ma túy manh động, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, cầm đầu là Lữ Văn Trung (SN 1976) và Lang Văn Vị (SN 1978), cùng trú xã Quỳ Châu. Ổ nhóm này tập hợp nhiều đối tượng cộm cán, có tiền án, tiền sự, thường xuyên thay đổi địa điểm tụ tập và tàng trữ hung khí nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Các đối tượng (dấu X) cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát xác định nhóm người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà Hoàng Văn Trung (SN 1981, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu). Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã bất ngờ đột kích, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Lữ Văn Trung, Lang Văn Vị, Hoàng Văn Trung, Vi Văn Đàn (SN 1976, trú Quỳ Châu) và Tô Văn Long (SN 2002, trú Xuân Bình, Thanh Hóa).

Khám xét tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1,56g heroin, 1 ôtô, 3 xe máy, 40 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng. Đồng thời, kiểm tra nơi ở của các đối tượng, cơ quan chức năng phát hiện thêm 16 dao, kiếm, mác các loại.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng biên phòng liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án ma túy, buôn lậu lớn: