Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội tham ô tài sản ở Hà Nội

Theo hồ sơ, Khoa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP truy nã theo quyết định ngày 3/7/2025 về tội tham ô tài sản.

Gia Đạt

Ngày 7/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Duy Khoa (SN 1990; trú tại: tổ 9 khu Ngô Quyền, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

capture.png
Đối tượng Nguyễn Duy Khoa.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 5/8/2025, Tổ công tác Công an Phường Phú Thượng làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện 1 nam giới đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường 40m khu đô thị Nam Thăng Long. Tiến hành kiểm tra, người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và khai nhận không có chỗ ở cố định, đang đi lang thang.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở để xác minh, làm rõ. Qua xác minh, Công an phường đã làm rõ đây là đối tượng bị truy nã Nguyễn Duy Khoa. Theo hồ sơ, Khoa đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP truy nã theo quyết định ngày 3/7/2025 về tội tham ô tài sản. Công an phường Phú Thượng đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: ĐTHĐT.
