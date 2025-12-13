Bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển cát trái phép ở Đồng Tháp

Phát hiện có lực lượng chức năng kiểm tra, nhóm đối tượng trên 2 phương tiện vận chuyển cát “lậu” đã nhảy xuống sông tẩu thoát.

Ngày 13/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 2 phương tiện vận chuyển khoảng 30m3 cát không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khuya 10/12, trong quá trình tuần tra trên nhánh sông Cửa Tiểu, đoạn thuộc ấp Bà Lắm (xã Tân Phú Đông), Tổ công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Kỳ Hôn, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 2 phương tiện có gắn thiết bị bơm hút cát nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng Công an đang kiểm đếm tang vật.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng trên 2 phương tiện đã nhảy xuống sông để tẩu thoát.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên khoang 2 phương tiện có chứa khoảng 30m³ cát không rõ nguồn gốc nên tiến hành lập biên bản vụ việc, thu giữ phương tiện và tang vật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video khởi tố ổ nhóm khai thác cát trái phép trên sông Hồng: